Ya no queda nada para celebrar el Día del Completo, una de las preparaciones gastronómicas más queridas por los chilenos. No importa si es para el desayuno, el almuerzo o la once, el completo es tan versátil que se puede adaptar a cualquier ocasión.

¿Cuándo es el Día del Completo?

El Día del Completo se celebra el viernes 24 de mayo . Este año, como todos los anteriores, se esperan importantes descuentos, ofertas o promociones.

¿Cuál es el origen del completo?

El completo chilenos surgió como una variación del hot dog estadounidense. Eduardo Bahamondes, un trabajador de restaurantes estadounidenses, importó la idea en 1920 a un local del Portal Fernández Concha, siendo el Quick Lunch Bahamondes el primer restaurante en vender un completo.

El bocadillo se popularizó tanto, que Bahamondes decidió introducir otros ingredientes. En ese entonces, el ketchup y la mostaza no eran tan populares, por lo que incorporó otros ingredientes como mayonesa, chucrut, tomate, palta, entre otros.

El completo se expandió rápidamente a otros lugares y hoy es una de las comidas rápidas más populares del país, con una amplia variedad de opciones para todos los gustos, desde las opciones más baratas que se venden en la calle, hasta las más caras que se sirven en restaurantes.

Tipos de completo

Original

Italiano

Alemán

Clásico

Estos son solo algunos de los tipos de completos más comunes en Chile. Existen muchas otras variaciones y combinaciones, ya que el completo chileno es una comida versátil y cada persona puede personalizarlo a su gusto.