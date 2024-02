Febrero es un mes bien particular por ser el que cuenta con menos días en comparación a los otros once meses calendario. A esto se le debe sumar que durante este 2024 viviremos un año bisiesto, es decir, tendremos 29 días en comparación a las 28 jornadas que solemos tener.

En ese contexto, los sueldos que reciben los trabajadores también sufren cambios y es común que los empleados suelan tener dudas en relación a su fecha de pago.

¿Cuándo pagan en mi trabajo? Fecha límite y qué día cae en este febrero de año bisiesto

El artículo 55 del Código del Trabajo aborda la frecuencia del pago de los sueldos, estableciendo que esta debe estar especificada en el contrato del trabajador. No obstante, los intervalos acordados (semanas, quincenas, etc.) no pueden superar un mes.

En otras palabras, independientemente de si recibes tu sueldo el 1, 15 o 30, la fecha de pago siguiente no puede exceder un mes . Por ejemplo, si recibiste tu sueldo el 5 de diciembre, la próxima fecha de pago sería el 5 de enero. Esto se aplica a cualquier fecha, como del 15 de marzo al 15 de abril o del 30 de septiembre al 30 de octubre.

En caso que lo recibas un día 30 o 31, este febrero al no contar con más de 29 días, deberás recibir tu sueldo en el último día hábil del mes. Es decir, si o si este jueves 29 de febrero.

Cabe destacar que la Dirección del Trabajo establece que el empleador tiene un plazo de 5 días adicionales para efectuar el pago después de la fecha acordada.

¿Qué día es bisiesto en febrero de 2024?