El bono por Formalización del Trabajo es un aporte económico no postulable que se entrega a los usuarios o integrantes de una familia usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades, que se encuentren activas en su proceso de Acompañamiento Sociolaboral (ASL), de los programas Familias, Abriendo Caminos o Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Este beneficio consiste en el pago por una sola vez de un monto que al 2023 alcanza la cifra de $269.191 , si deseas conocer si eres beneficiario de este aporte y su fecha de pago, puedes revisarlo a continuación.

Consulta con tu RUT la fecha de pago del Bono por Formalización del Trabajo

Si deseas conocer si te corresponde recibir este beneficio y por consiguiente, su fecha de pago, puedes revisarlo en el siguiente LINK de Chile Atiende, solamente con tu RUT.

En este enlace además podrás ver si te corresponden otros aportes económicos del Estado, como la Pensión Garantizada Universal, el Subsidio Familiar u otros beneficios del IPS.

¿Cómo recibir al beneficio que paga más de 260 mil?

Para acceder a este beneficio no se debe postular, porque como dijimos anteriormente los beneficiarios son personas pertenecientes al subsistema Chile Seguridades y Oportunidades y que cumplan los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad.

Participar individualmente o ser integrante de una familia que participe de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

Ser un participante efectivo del Acompañamiento Sociolaboral , es decir, estar participando de todas las actividades que le conforman.

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud y pensión, o para el Seguro de Cesantía, declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL).

Este beneficio se paga a través de una cuenta bancaria. En caso de no tener una, el Ministerio de Desarrollo Social solicita la apertura de una Cuenta RUT al Banco Estado, sin trámite ni costo para el usuario.

Una vez activada la Cuenta RUT y transferido el pago, este no tiene plazo de uso, en caso contrario, quienes no hayan activado su Cuenta RUT, tienen un plazo de 18 meses desde la fecha de emisión para hacer este trámite, de no hacerlo se entiende que renuncia al beneficio.

¿Qué es el Subsistema de Chile seguridades y oportunidades y qué otros bonos entrega?

El Subsistema de Chile seguridades y Oportunidades según señala su sitio web, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social y Familia que está enfocado en brindar apoyo integral y continuo a las personas y familias más vulnerables del país, para que mediante su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza.

Para eso, también hace la entrega de diferentes bonos o aportes económicos, los cuales te invitamos a conocer a continuación.

Bono de Protección

Control Niño Sano

Formalización

Base Familiar

Asistencia Escolar

Graduación de 4° Medio

Conoce más detalles de cada uno de estos beneficios AQUÍ.