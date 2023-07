La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) durante el mes de abril publicó el listado de acreencias bancarias afectas a caducidad, recursos que corresponden a dineros a favor de terceros que fueron depositados por bancos o cooperativas que no han sido cobrados o no registran movimientos en un periodo de dos años. Conoce a continuación dónde verificar si tienes acreencias bancarias.

¿Cómo saber si tengo Acreencias Bancarias?

La Comisión para el Mercado Financiero tiene un sitio web el cual te permite buscar si tienes acreencias bancarias haz clic AQUÍ, solo debes ingresar el nombre de la persona o empresa y luego haciendo click en “Buscar Acreencias”. De inmediato el sitio te entregará la información si no tienes acreencias te dirán que no se han encontrado, en el caso de que tengas saldrá el nombre, rut, banco, monto, moneda, tipo de acreencia, fecha de origen y fecha de información de la acreencias.

Si el buscador te arroja la existencia de una acreencia a su nombre en alguna entidad bancaria, las personas deberán acudir directamente a la institución señalada con cédula de identidad para recuperar el monto indicado.

¿Qué pasa con las acreencias bancarias si no son cobradas?

Según la información de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), si las acreencias bancarias no son cobradas luego de tres años desde que se confecciona y publica el listado anual de acreencias sujetas a caducidad, la institución financiera deberá ingresar al Fisco los recursos.

Este año se contabilizaron 210.102 acreencias bancarias de 19 instituciones supervisadas, por más de $95.6 mil millones y de ese monto, $84,7 mil millones son acreencias expresadas en moneda nacional y otros dineros acumulados corresponden a 12,3 millones de dólares y más de 1,1 millones de euros, entre otras. Aquellas personas que tienen acreencias este año tendrán un plazo máximo de tres años para cobrar el dinero.