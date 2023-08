Ya son más de 15 millones de chilenos los que se encuentran afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y es que son miles los que han decidido dejar atrás las isapres y sumarse a la entidad pública.

Hay que recordar que la entidad se encarga de recaudar, administrar y distribuir los dineros estatales y privados de sus beneficiarios con el objetivo de financiar sus prestaciones de salud.

¿Cómo saber si estoy en Fonasa?

Si no estás seguro de si te encuentras afiliado a Fonasa o no deberás descargar un Certificado de Afiliación para así tener certeza de que eres o no uno de los tantos afiliados de la entidad pública.

Este certificado lo podrás descargar y solicitar ingresando AQUÍ en el siguiente enlace. Para poder solicitarlo necesitarás solo tu RUT y Clave Única.

Una vez ingreses al sitio luego de rellenar los datos solicitados deberás dirigirte a la parte que dice “Descarga Rápida de Certificados” y una vez hagas click deberás seleccionar en la opción “Certificado de Afiliación”.

Una vez en este apartado deberás pinchar la opción de generar certificado y así automáticamente el sitio te mostrará el documento con el que podrás conocer si estas afiliado a Fonasa y el grupo en el que estas ya sea A, B, C o D según tu caso.

¿Cómo puedo afiliarme a Fonasa?

Si no te encuentras afiliado a Fonasa y quieres afiliarte a la entidad podrás hacerlo realizando el trámite de manera online o presencial. En caso de que quieras hacerlo por internet deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa AQUÍ y completa los datos requeridos, necesitarás tu Clave Única para ingresar. Completa los 5 pasos que solicita Fonasa para afiliarte: Datos personales y de contacto.

Información de tus ingresos.

Cargas familiares, emitidas por el IPS o Caja de Compensación (si corresponde) en formato digital.

Inscripción en un establecimiento de salud (consultorio), de acuerdo al domicilio indicado.

Con estos pasos completados tendrás un comprobante que confirma el proceso.

Una vez listos todos los pasos, Fonasa enviará un correo electrónico con el resultado de tu afiliación luego de un plazo máximo de tres días.

Recuerda que pueden afiliarse a Fonasa las siguientes personas: