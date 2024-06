Tras un acuerdo entre el CUT y el Gobierno se reajustará el Subsidio Familiar incrementando el monto que reciben mensualmente los beneficiaros. Esto es una muy buena noticia para las familias que reciben el aporte por carga familiar. Pero, ¿esta alza significa un cambio en los requisitos?

¿Cambian los requisitos del Subsidio Familiar?

No, los requisitos del Subsidio Familiar no cambian . Es decir, se seguirá entregando a personas que no estén en condiciones de mantener a sus cargas y que estén dentro del 60% del Registro Social de Hogares (RSH).

Los solicitantes pueden ser madres, padres, guardadores, personas que tengan a su cargo personas con discapacidad y vivan a sus expensas.

Para este caso, se considera como cargas a niños y adolescentes menores de 18 años, y personas con discapacidad intelectual o física.

¿Cuál el es el nuevo monto?

El acuerdo establece un reajuste del 4,5% a partir de 1 de julio de 2024. Es decir, si ahora el Subsidio Familiar es de $20.328 por cada carga familiar, desde el próximo mes subirá a $21.243.

El valor por cargas con discapacidad es de $40.656, por lo que subirá $42.486.

Cabe mencionar que estos montos todavía están por confirmar por parte de las autoridades.

¿Cómo postular al Subsidio Familiar?

Las personas que están en el 60% del RSH deben postular en una municipalidad. Allí deben presentar todos los documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos.

Por otro lado, las personas que están en el 40% del RSH, no deben postular, ya que reciben el pago automático del beneficio.

¿De qué forma se paga el subsidio?

Existen varias formas de pago: