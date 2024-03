En julio de este año termina el plazo para inscribir las candidaturas para alcaldes, y la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, habría decidido no volver a postular, para poder ser eventualmente candidata presidencial en 2025.

¿Qué es lo que se sabe?

La periodista Paula Comandari en Tele 13 Radio, aseguró que Evelyn Matthei decidió no volver postularse para alcaldesa y que pretende hacerlo oficial en los próximos días.

Además, este miércoles, la jefa comunal fue consultada sobre si ya tomó la decisión de presentarse nuevamente como candidata, y respondió que “cuando la tome, que probablemente va hacer muy pronto, se los daré a conocer”.

Futura candidata presidencial

Recordemos que hace tan solo unos días, luego de los resultados de la encuesta Cadem en la que lideró las preferencias, Matthei señaló que está “tratando de ser sumamente responsable” respecto a su determinación para sumarse a la carrera hacía La Moneda.

“Por un lado, estoy tratando de ser sumamente responsable y, sobre todo en materia de seguridad ciudadana, estoy preparando equipos buenos porque creo que aquí hay que tener a los mejores chilenos, y probablemente con asesoría extranjera, porque el problema es demasiado grande”, declaró la alcaldesa.

“Yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata ni que voy a llegar al final porque falta un año y medio, pero por un lado tengo que ser responsable porque veo que hay una posibilidad y no puedo hacer como que esto no existe, y me estoy preparando con buena gente en distintas áreas”, enfatizó la autoridad.