El Aguinaldo de Navidad es un beneficio que se entrega junto con la pensión correspondiente al mes de diciembre a las personas que estén pensionadas al 30 de noviembre de 2023.

Recordemos que este aguinaldo se otorga como parte de las celebraciones navideñas y es una muestra de apoyo a los pensionados para que puedan disfrutar de la temporada festiva de fines de año.

Estos son los pensionados que recibirán un pago extra en el Aguinaldo de Navidad

El monto base del Aguinaldo de Navidad para el año 2023 es de $26,734 pesos. No obstante, este monto puede aumentar en $15,104 pesos por cada persona que, al 30 de noviembre de 2023, sea acreditada como carga familiar del pensionado o pensionada beneficiada.

En esa misma línea, el monto total del aguinaldo puede variar según la cantidad de cargas familiares registradas.

Es importante destacar que el aguinaldo de Navidad no está sujeto a descuentos y no se considera para el pago de impuestos, ya que no es tributable. Tampoco está afecto a cotizaciones previsionales ni de salud, ya que no es imponible.

Esto significa que los beneficiarios recibirán el monto completo del bono sin deducciones, lo que contribuye a que sea un beneficio adicional para los pensionados y trabajadores públicos durante la temporada navideña.

¿Cuáles son los requisitos?

El aguinaldo de Navidad se otorgará automáticamente a todas las personas pensionadas que, al 30 de noviembre de 2023, se encuentren en las siguientes calidades de pensiones:

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). Pensionados de las ex Cajas de Previsión y del ex Servicio de Seguro Social (INP, actualmente IPS). Pensionados de Accidentes del Trabajo de la Ley N° 16.744, del Instituto de Seguridad Laboral (ISL). Pensionados de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech). Pensionados de AFP y de compañías de seguro con garantía estatal o que reciban el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez). Beneficiarios del Subsidio por Discapacidad. Beneficiarios de la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (Ley Nº 19.129, artículo 11).

¿Cómo lo recibo?

El beneficio se entrega de manera automática una vez que los pensionados cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Esto significa que no existe plataforma de postulación ni requiere de acudir a alguna oficina para inscribirse o tramitar el beneficio.

¿Solo lo reciben los pensionados?

No, el aguinaldo de Navidad está destinado a pensionados y trabajadores públicos. El monto del bono varía según los ingresos y se paga de la siguiente manera:

Los empleados públicos con un sueldo menor a $943,703 recibirán un bono de $63,062.

recibirán un bono de Aquellos que tengan un salario menor a $3,125,052 obtendrán un pago de $33,358.