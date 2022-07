Se diluyó la Convención Constitucional con la entrega de la propuesta de nueva constitución al Presidente Gabriel Boric y a la ciudadanía. En este marco, se alistan los últimos detalles para dar inicio a las propagandas de cara al plebiscito donde se definirá si se aprueba o rechaza la propuesta.

En este marco, en el último tiempo surgió han surgido diversos escenarios en caso que gane el Apruebo o el Rechazo. Es, precisamente, en caso que triunfe la opción del Rechazo, que muchas voces proponen iniciativas que van desde reformar profundamente la constitución vigente, hasta generar un nuevo órgano redactor, ideas que no comparte la ex convencional del Partido Republicanos, Ruth Hurtado, quien dejó en claro que, al menos ella, está completamente en contra de cambiar la carta fundamental.

Según la ex convencional vicepresidenta de Republicanos, “tienen que haber reformas a la Constitución, cambios en materias legales, que no tienen que ver con un cambio constitucional. Sí creo que tiene que haber adaptación o ponerse al día en algunas materias. Pero eso no necesariamente quiere decir que estemos abiertos a un nuevo proceso constitucional o una nueva Convención, porque no sabemos qué pueda salir de ahí”.

En entrevista con La Tercera, la vicepresidenta de Republicanos también cuestionó el rol del Gobierno y acusó al ejecutivo de hacer campaña por el Apruebo. “Probablemente van a utilizar recursos públicos sin decirlo”, polemizó Hurtado.

“Sin duda el gobierno va a hacer todo lo posible para que el Apruebo empiece a crecer. Probablemente van a utilizar recursos públicos sin decirlo, haciendo campaña en terreno con los seremi, con los directores de servicio o con los mismos ministros. Más allá del despliegue territorial que puedan hacer, hoy día hay que hablar de realidad y de certeza. La realidad es que este texto constitucional lo único que trae es incerteza. Aquí hay que separar: en el plebiscito de entrada lo que se votó fue que se quería un cambio. Hoy día no te vota por eso, sino que se vota por la propuesta de la Convención”.