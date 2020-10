Elefante marino se toma zona residencial de Puerto Cisnes

Sorprendidos por el hallazgo, vecinos de un barrio en Puerto Cisnes llamaron inmediatamente a las autoridades para reportar que, a poco del toque de queda, nada más ni nada menos que un elefante marino apareció afuera de sus casas.

Esta situación se volvió viral luego de que uno de los residentes del sector subiera el video a redes sociales, donde rápidamente fue difundido y se convirtió en tema de conversación.

En imágenes se aprecia cómo el animal, llamado originalmente Mirounga, se desplaza por la calle mientras de fondo pasan vehículos y transeúntes que expectantes alertaron el hecho a la Armada de Chile, entidad pertinente en este caso.

“Se desplazó muy rápidamente. Mi hijo se dio cuenta primero y al principio me asusté, pero como se mueven lento, me quedé tranquila y le dije que lo grabara”, declaró Antonia, testigo del impactante suceso.

“Nunca había visto uno tan cerca, y mucho menos en plena ciudad. Siempre estos animalitos los vemos en el mar y bien adentro, la verdad uno no se familiariza con ellos, los ve no más, de lejos y no se sabe mucho si son peligrosos, si pueden atacar a alguien, pero al menos aquí, lo que hemos visto, es que está asustado”, añadió.

¿Cómo llegó el animal hasta ahí?

Esta especie, que habita comúnmente en el sur de Chile, puede llegar a pesar cerca de 3 toneladas y medir 4 metros, por lo que no es fácil que se mueva en tierra como lo hace en el mar.

Además, estos ejemplares se ubican principalmente en la zona costera de las ciudades, por lo que es extraño que haya aparecido tan lejos de la playa.



Revisa el video a continuación: