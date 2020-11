"Tía Pikachu" no quiere apoyo de partidos en su candidatura para constituyente: "Que la gente decida"

Giovanna Grandón, más conocida popularmante como la "Tía Pikachu", aseguró que quiere ser candidata a constituyente pero sin el respaldo de partidos políticos.

En conversación con "Mesa Central" de Canal 13, la también transportista escolar indicó que levantó su candidatura a raíz de la solicitud de personas en ollas comunas y campamentos.

En ese sentido, manifestó que “ellos así me lo hacían saber, que yo era la representante más legítima que salió de este ‘estallido social’ y ha estado siempre presente. Ellos quisieron que fuera una representante de ellos. A mí no se me hubiera ocurrido nunca”.

Grandón afirmó que su idea es que una vez que salga como constituyente, para redactar la nueva Constitución que tendrá nuestro país, ir a los territorios populares para que la gente se sienta partícipe de este proceso y pueda contar con las propuestas que ellos le den. "Uno va a ir delante de ellos, pero en bien de lo que ellos elijan”, manifestó.

Consultada sobre si su opción es ser candidata por algún partido político, la "Tía Pikachu" enfatizó en que “les dije que la idea mía es ir independiente. Que la gente decida”.

“Si una tiene el apoyo de la gente y quieren que una salga y los represente, en este caso se va a dar”, finalizó.