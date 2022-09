El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora Bizarro, debido a una serie de problemas en el primer concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional. Videos y forografías de "avalanchas" y falta de seguridad expusieron los líos en el esperado recital.

Ante al escándalo, la productora Bizarro, encargada de la organización, sacó un comunicado e indicó que cumplió todos los protocolos.

Pese a ello, el Sernac indicó que hubo zonas publicitadas y ofrecidas que no se respetaron y problemas de seguridad que impidieron ingresar a muchas personas que tenían entradas.

El servicio detalló que se exigirá la información sobre la cantidad de personas que fue afectada, la forma y plazo en que se devolverá la entrada a quienes no pudieron ingresar o que lo hicieron, pero no accedieron a las zonas correspondientes a lo pagado, así como de eventuales incumplimientos de las zonas ofrecidas previamente. De acuerdo a ello, analizará los antecedentes para determinar las acciones que correspondan.

Los consumidores tienen derecho a recibir el servicio por el que pagaron, las condiciones ofrecidas, y especialmente, que se resguarde su salud y seguridad, y si eso no ocurre, las empresas deben responder y compensar el daño causado por sus incumplimientos.

Finalmente, el Sernac aseguró que estará monitoreando la situación respecto a los conciertos restantes, y recuerda que los consumidores pueden ingresar sus reclamos ante este servicio.