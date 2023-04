Semana Santa es una fecha muy especial para los católicos, quienes conmemoran la muerte de Jesús en la cruz. Durante estos días es común que muchas familias tengan la duda de si se puede comer carne durante estas fechas como el viernes y sábado santo.

¿Se puede comer carne en Semana Santa?

Si bien no existe una regla para comer o no carne en Semana Santa, la opción de hacer suele estar relacionada con la religión.

Por ejemplo, los católicos no suelen consumir carne en estas fechas debido a que el Viernes Santo (sexto día de la Semana Santa) fue el momento en que Jesús de Nazaret fue crucificado en la cruz por lo romanos cuando tenía 33 años.

En honor a su deceso, los fieles a Jesús mantuvieron una austeridad y se privaron de placeres que solían tener cuando Jesús se encontraba con vida, como el consumir carne, y así decidieron no hacerlo a modo de penitencia.

Se comenta que quienes no cumplan con esto y decidan comer carne es el significado de no vivir la Semana Santa como corresponde y suele ser considerado “una falta de respeto”.

¿Qué otras cosas no se pueden hacer?

Entre las cosas que evitan muchos católicos hacer en Semana Santa se encuentran: