Los beneficiarios del Bono Canasta Básica partieron el año con noticias y es que el Gobierno anunció los primeros días del 2023 sobre un cambio en este beneficio. Será reemplazado por el Bolsillo Electrónico Familiar desde el mes de mayo con un monto de $13.500 fijos que se pagarán mensualmente.

¿Se paga este mes el Bono Canasta Básica y cuál es el monto del mes de enero?

Es importante recordar que el Bono Canasta Básica se pagará hasta el mes de abril, por lo tanto este mes se entregará el día 30 de enero con un monto de $13.516.

El último pago del aporte se efectuó el día 30 de diciembre a los beneficiarios, si aún no has cobrado el bono o no sabes si te corresponde INGRESA AQUÍ con tu RUTy fecha de nacimiento.

Posteriormente, desde el mes de mayo a diciembre se comienza a pagar el Bolsillo Electrónico Familiar con un monto no variable de $13.500, a quienes anteriormente recibían el Bono Canasta.

No es necesario postular al nuevo beneficio estatal, esto porque se entregará de forma automática a las personas jefas de hogar que reciban los aportes que son requisito:

Subsidio Único Familiar (SUF)

Asignación Familiar (AF)

Quienes sean parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SSyOO)

¿Cómo se paga el Bono Canasta Básica?

Las formas de pago informadas por el IPS son las siguientes: