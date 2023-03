El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, ha hecho noticia en las últimas semanas por la iniciativa de derribar las casas de narcotraficantes. El jefe comunal también generó debate por acusar al Presidente Gabriel Boric de un “telefonazo” al Ministerio Público, que inició un sumario contra la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por proporcionar información a Carter sobre los domicilios de narcotraficantes. Esto fue luego desmentido por el Mandatario.

Pese a ello, la última encuesta de Cadem reveló que el 82% de la ciudadanía está de acuerdo con la medida del edil, aumentando la popularidad de Carter, reconocido por sus apariciones en medios de comunicación.

Debido a esto, muchos aseguran que Rodolfo Carter sería un buen candidato presidencial para las próximas elecciones.

Rodolfo Carter habla sobre posible candidatura presidencial

Rodolfo Carter fue directo y aseguró que sí es una posibilidad su candidatura a las elecciones presidenciales de 2025.

En un comienzo se molestó por la pregunta y aclaró que su presente está en el momento que vive Carabineros tras el crimen de la funcionaria Rita Olivares. "Es de muy mal gusto su pregunta. Ayer murió una carabinera, hace una semana otro y probablemente seguirán muriendo si no hacemos cosas concretas (…) Créalo o no, tengo emociones, ayer se me cayeron las lágrimas al ver a la familia de la carabinera", sostuvo el jefe comunal.

De todas formas, se refirió a su eventual candidatura y dijo que si llegara a suceder no renunciará a su humanidad. “Sea candidato o no, no estoy dispuesto a renunciar a mi humanidad, llorar cuando me emocione, enojarme cuando hay que hacerlo", comentó.

En ese sentido dijo que “evidentemente” su candidatura es una posibilidad. “Veremos como están las cosas en tres años. Es tanto el dolor hoy que sería de muy mal gusto decir que estoy en una definición de esa naturaleza", aclaró.

Y agregó que la vida es muy sabia. “Hace cuatro años, en las mismas encuestas que me ponen a mí y a Evelyn Matthei estaba Cathy Barriga, Joaquín Lavín, Daniel Jadue y Jorge Sharp. No quiero decir dónde están ellos hoy", sostuvo.

"Si me ha tocado por mi trabajo adquirir un perfil más público, quiero ponerlo a disposición para tratar de cambiar la historia de Chile. Si eso en el futuro tiene otras implicancias, ya lo veremos, pero sobre todo no estoy dispuesto a dejar de ser chileno y emocionarme con lo que me da pena y pelear por lo que considero justo", concluyó.