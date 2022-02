Pese a que han trascurrido más de dos meses desde que se presentaron los proyectos del quinto retiro y retiro del 100% de los fondos de pensión, las iniciativas no han sido tratadas en el Congreso y se espera que sigan durmiendo dentro del parlamento.

Y si bien en algún momento los retiros tuvieron apoyo político transversal, en la actualidad el panorama es completamente al revés y genera un amplio rechazo, todo esto sumado al fin de las medidas restrictivas y al cambio de parlamentarios, hacen aún más difícil su tramitación.

¿Cuándo se discute el quinto retiro?

El proyecto no tiene fecha de discusión en el Congreso, debido a que actualmente hay receso legislativo que durará hasta fines de febrero y, además, el propio diputado presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilabaca, ha señalado en reiteradas oportunidades que no lo colocará en tabla mientras no exista consenso en el parlamento.

Ya que actualmente la iniciativa no tiene el respaldo de Apruebo Dignidad, principales precursores de los retiros y bloque político que liderará al país a partir del 11 de marzo, cuando asuma el Presidente Gabriel Boric.

Además de aquello, Ilabaca explicó que, en caso de discutirse y ser rechazado, no existirá la opción de discutir un proyecto de similares características por, al menos un año, lo que desecharía de plano cualquier otro intento de retiro de ahorros previsionales.