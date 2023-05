Cerca de las 4 de la madrugada de este lunes, el cantante nacional Pailita se enfrentó a un control policial por conducir sin la placa patente en su automóvil. Tras ello, el artista urbano quien iba manejando junto a su mánager Fabián Pizarro tuvo una discusión con Carabineros, y ambos terminaron presos en la comisaría 19 Comisaría de Providencia.

Horas más tarde se conoció que el músico nacional, cuyo verdadero nombre es Carlos Javier Raín Pailacheo, fue formalizado por el delito de amenazas simples contra Carabineros. Por su parte, su mánager fue acusado de oponerse a la acción policial, ocasionar lesiones al carabinero en servicio y también por amenazas.

¿Qué medidas se aplicaron contra Pailita tras quedar preso?

Durante horas de la tarde de este mismo lunes Pailita quedó en libertad, pero con la medida cautelar de arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y firma mensual.

El juez del octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, determinó que estas medidas deberán respetarse mientras dure la investigación de sesenta días. Fabián Pizarro quedó bajo las mismas medidas cautelares.

La prohibición de acercarse es con cuatro funcionarios policiales, quienes habrían realizado el control policial. Mientras que la firma mensual deben realizarla en la 33 comisaría.

Los detalles de la formalización a Pailita

Tras el conflicto que tuvo Pailita y su acompañante con los Carabineros en el control policial, ambos fueron formalizados por la fiscal Caterina Pontarelli.

Luego cuando el juez dictaminó las medidas cautelares, la defensa del músico presentó su objeción al arraigo nacional, argumentando que por su calidad de artista debe realizar viajes al extranjero, pero la petición fue rechazada por el magistrado.

Según informó Emol, luego de que terminó la lectura de las medidas, Pailita alegó en el tribunal: "¿No podemos hablar nosotros?, qué injusticia. Pero si dicen que tienen videos, por qué no los muestran".

Fue en ese momento cuando sus abogados le pidieron que guarde silencio ya que solo ellos podían hablar, para así evitar más problemas con la justicia.

¿Por qué detuvieron a Pailita? La defensa de su equipo

Carabineros informó durante la mañana que “se realizó un control vehicular en el sector de Bellavista (Antonia López de Bello con Pío Nono, Providencia) – Región Metropolitana – alrededor de las 04:30 horas, donde se procedió a fiscalizar un vehículo (Audi) que no contaba con su placa patente visible en el lugar donde está establecido por ley”

Tras ello, “se produce un altercado donde hay amenazas por parte de ambas personas hacia el personal de Carabineros. Luego se produce un forcejeo, resultando un carabinero lesionado a raíz de esta acción y también la persona que fue detenida. Ambos con lesiones leves”.

De todas maneras, la encargada de prensa del artista magallánico, Nicole Hernández, explicó al matinal de CHV Contigo en la Mañana que “el auto que están viendo (en pantalla) es de Pailita, lo llevaron a arreglar y por eso no está con la patente, pero iba en el interior. No se escondió la patente ni nada... Aquí no hay ningún delito ni que él se ande arrancando”.

Hernández además comentó que "cada vez que nos ha parado Carabineros, se han burlado de Pailita, se han aprovechado un poco de su fama o de que es chico, le hablan golpeado, con insultos. Y un cabro de 23 años obviamente no va a aguantar eso”.

Igualmente desde el equipo del cantante aclararon que el artista no estaba bajos los efectos del alcohol y que no había cometido ningún delito.