Esta noche es el cambio de hora en Chile. Si no sabes si tu reloj lo hace de forma automática, revisa qué hora es ahora mismo.

A pesar de la oposición de algunos, llegó el cambio de hora a Chile. El horario de verano finalmente quedo atrás y ahora regirá el horario de invierno. A partir de las 00:00 horas de este sábado 1 de abril los relojes se atrasan a las 23:00 horas.

Si tu reloj no cambia la hora automáticamente o si no estás seguro de ello, quizás te puedas confundir con el horario actual. Pero no te preocupes, porque a continuación puedes revisar qué hora es en Chile.

¿Qué hora es en Chile?

Para saber la hora exacta de Chile puedes ingresar aquí y revisar en el sitio web de la Armada que lleva el horario de las regiones del país en vivo. De lo contrario, puedes ver continuación el reloj en vivo:

¿Cómo cambiar la hora en mi teléfono?

Si la hora no se cambió automáticamente en tu teléfono puedes hacerlo manualmente de la siguiente forma:

iPhone

Ve a “Configuración” y luego a “General”.

y luego a Ingresa a “Fecha y hora”.

Desactiva la opción “Ajuste automático”.

Y listo, ya puedes editar la hora de tu teléfono.

Xiaomi

Ve a “Ajustes” y luego a “Ajustes adicionales”.

y luego a Ingresa a “Fecha y hora”

Y listo, ya puedes editar la hora de tu teléfono.

Samsung

Ve a “Ajustes” y luego a “Administración general”.

y luego a Ingresa a “Fecha y hora”.

Desactiva la opción “Fecha y hora automática”.

Y listo, ya puedes editar la hora de tu teléfono.

Huawei

Ve a “Ajustes” y luego a “Sistema y actualizaciones”.

y luego a Ingresa a “Fecha y hora”.

Y listo, ya puedes editar la hora de tu teléfono.

LG

Ve a “Ajustes” y luego a “Sistema”.

y luego a Ingresa a “Fecha y hora”.

Desactiva la opción “Configure automáticamente”.

Y listo, ya puedes editar la hora de tu teléfono.

Sony