La reconocida cantante canadiense Céline Dion dió a conocer que sufre un extraño síndrome neurológico que la ha obligado a cancelar su gira europea programada para 2023. La intérprete de “My Heart will go on” publicó dos vídeos en su canal de Youtube para comentar sobre su enfermedad y cancelar sus conciertos que iniciaría en el Festival Páleo de Nyon, Suiza. Conoce a continuación qué es el síndrome de persona rígida y si tiene cura.

¿Qué es el Síndrome de persona rígida, que sufre Céline Dion?

Este síndrome es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y que se manifiesta por rigidez, espasmos musculares e incrementada sensibilidad con estímulos externos que empeoran las contracciones.

El Síndrome de persona rígida le afecta a uno de un millón de personas, los estudios señalan que les afecta al doble de mujeres que de hombres, y los científicos aún no entienden qué causa este síndrome, que está asociado a otras enfermedades autoinmunes como la diabetes, la tiroiditis, el vitíligo y la anemia perniciosa.

Es tan poco frecuente este síndrome que a menudo se diagnostica erróneamente como párkinson, esclerosis múltiple, fibromialgia, enfermedad psicosomática o ansiedad y fobia.

¿Tiene cura el síndrome de persona rígida?

Aunque se trata de una enfermedad que no tiene, por el momento cura, medicamentos como los relajantes musculares pueden mejorar los síntomas. Celine Dion explica que “estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva para recuperar la fuerza y la capacidad para actuar", aunque reconoce que está siendo una auténtica "prueba".

Además señala que “estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que estoy acostumbrada", detalló la intérprete canadiense.