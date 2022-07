El Crédito con Garantía Estatal es un sistema de crédito para estudios superiores dirigido a los estudiantes de educación superior y con el cual podrán acceder a un financiamiento para iniciar o continuar una carrera de pregrado de alguna institución acreditada.

Sin embargo, al solicitar este tipo de préstamos genera deudas millonarias para los estudiantes, quienes deben pagar de manera obligatoria o podrías arriesgarse a consecuencias judiciales si lo dejan de pagar.

Condonación del CAE

Durante la Cuenta Pública realizada el pasado 1 de junio, el presidente Gabriel Boric, anunció un Plan de Condonación de la Deuda Educativa, el cual se implementará en 2023 y que será aplicada de manera gradual.

Por su parte, el ministro de Educación Marco Ávila, también se hizo presente con su postura ante tal condonación, “aliviaremos la pesada mochila para deudores educativos, pero también para el Estado, por medio del fin del CAE y la condonación de la Deuda Educativa”, sostuvo.

Sin dudas muchos egresados de la educación superior no pueden pagar sus cuotas debido a que no cuentan con un trabajo o simplemente no les alcanza, sin embargo, existen muchos beneficios que puedes hacer uso si pagas al día tu CAE.

¿Qué beneficios tengo si pago al día el Crédito con Aval del Estado?

Si pagas al día tu crédito puedes obtener los siguientes beneficios:

Suspensión por Cesantía:

En caso que no cuentes con un trabajo, puedes solicitar que no te cobren tus cuotas por un periodo de 6 meses, el cual será renovable cuando transcurra estos meses.

Cuotas 10% de tu Renta:

Puedes solicitar que tus cuotas sean rebajadas al 10% de tu renta. Si lo que te corresponde pagar es mayor, la diferencia será subsidiada por el Estado y no deberás devolverlo. Es decir, si tu cuota es de $50 mil, pero tu renta bruta promedio del ultimo año es de $300.000, entonces tendrás derecho a pagar $30 mil y la diferencia ($20.000) será pagada por el Estado.

Rebaja de Tasa:

Si tu CAE lo obtuviste entre 2006 y 2011, tu cuota será rebajada automáticamente a una tasa de interés del 2% anual si la pagas antes del vencimiento.

Postgrado En El Extranjero:

Puedes suspender el cobro de tu Crédito CAE si estudias un Magíster o Doctorado en el extranjero.

Para postular a estos beneficios puedes ingresar AQUÍ y enviar las solicitudes correspondientes a estas ayudas.