Putin ordena vacaciones obligatorias con derecho a sueldo por todo el mes

Vladimir Putin, Presidente de Rusia, decidió tomar una medida extrema para evitar la expansión de la crisis sanitaria que afecta a todo el mundo.

El mandatario decretó que durante todo el mes de abril no se podrá ir a trabajar, pero los trabajadores podrán recibir igual sus sueldos.

Las calles de Moscú lucen vacías.

"La amenaza persiste. Los especialistas estiman que el peak de la epidemia no se alcanzó en el mundo ni en nuestro país. He tomado la decisión de extender el periodo de días no laborables hasta el 30 de abril", comentó en cadena nacional.

Con esto, lo unico que sigue funcionando en Rusia son las entidades de salud, junto a las tiendas de alimentos, farmacias y otros negocios que ofrecen productos de primera necesidad.