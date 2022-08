Este domingo 4 de septiembre se realizarán las votaciones para aprobar o rechazar la Nueva Constitución, esto se hará mediante un Plebiscito de Salida en donde los chilenos deberán decidir si se aprueba esta nueva Carta Magna, en caso de no aprobarse se mantendrá vigente la Constitución actual.

Al ser una votación tan importante, esta será obligatoria para todos los chilenos mayores de 18 años que tengan su domicilio electoral en el país, en el caso de los chilenos residentes en el extranjero esta será voluntaria.

Recuerda que en caso de no acudir multas se arriesgan multas que pueden llegar a las 3 UTM ($180.000 mil pesos apróx). De igual forma no recibirán multa aquellos que no puedan ir a votar por los siguientes motivos:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral.

Por algún otro impedimento grave, que sea debidamente comprobado ante el juez competente, quién revisará la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica.

¿Puedo ir a votar si tengo que trabajar ese día?

El día de las votaciones es feriado irrenunciable, lo que significa que los trabajadores no deberían trabajar ese día, pero si por algún motivo te toca trabajar el día de las votaciones sí podrás acudir, ya que tu empleador debe de darte un total de dos horas para poder cumplir dicha labor.

Recuerda que ese día el transporte público será gratis, además recuerda que ese día debes de acudir con tu cédula de identidad (esta puede estar vencida desde el 1 de octubre de 2019) o pasaporte y lápiz pasta azul, en caso de no tener lápiz los vocales de mesa te facilitarán uno.