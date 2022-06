Muchos tienen en mente escapar de la ciudaddonde habita no solo la contaminación ambiental sino también la acústica, ruidos las 24 horas y que a muchos les genera estrés. El campo suele ser una gran opción, pero ¿Qué tan fácil es tener una casa en el campo? A continuación, te lo contamos.

Andrés Andaur, empresario de Viña del Mar, comentó a LUN cuanto le costó tener una casa full equipada comprando un terreno de 5.000 metros cuadrados en el proyecto Valle Pitama en la Región de Valparaíso.

Con el objetivo de escapar de la ciudad, Andaur se armó su propia casa en el campo viñamarino, el cual le tomo alrededor de dos años habitarla.

En principio, el sitio le costo $17 millones de pesos, el cual consideró los servicios de agua, luz caminos y puerta de acceso al condominio. Andaur comentó “Como la comunidad contaba con electricidad, lo que tuve que hacer es presentar ante la empresa de distribución eléctrica los planos de la casa para que me habiliten un medidor provisorio. El trámite me salió $275.000. Para ello tuve que contratar los servicios de un electricista con certificación SEC, que me costó cerca de $75 mil pesos”.

Además, tuvo que invertir en la instalación de un tendido eléctrico al interior de la vivienda, el cual desembolsó $1.500.000 y $300 mil en conexiones de agua, en cuanto a la fosa séptica le costó $1 millón. Otro gasto tuvo relación con el permiso de obras ante la Dirección de Obras Municipales, le cobraron $1.900.000.

En materiales desembolsó cerca de $20 millones de pesos y $5 millones en maestros que le permitieron tener la casa de sus sueños full equipada.

¿Cuánto cuesta tener una casa con todas las comodidades?

En el caso del empresario viñamarino, gastó un monto cercano de $40 millones de pesos. Un monto muy lejano a los $100 millones de pesos que puede llegar a costar un departamento nuevo, por ejemplo.