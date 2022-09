El senador Álvaro Elizalde criticó la postura de la oposición, aunque no quiso ahondar en la polémica que "puede ser inconducente para el objetivo que nos anima".

Durante la jornada de este lunes distintos sectores políticos anunciaban haber llegado a un acuerdo para la redacción de una nueva Constitución, sin embargo, con el correr de las horas, los partidos de Chile Vamos desconocieron haber logrado dicho pacto. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, criticó que “las posturas han cambiado en algunos sectores”.

En detalle, fueron cinco los puntos anunciados como acuerdos que posteriormente la oposición desconoció: crear un órgano 100% electo, con paridad de género, que se integre un comité de expertos en labores de acompañamiento, que el cierre del órgano sea con plebiscito de salida y dicho plebiscito sea con voto obligatorio.

Luego que se dieron a conocer los acuerdos, los tres paridos de Chile Vamos –RN, UDI y Evópoli– desconocieron los avances por medio de una carta, donde consideraron como “lamentables las declaraciones de Ministros de Gobierno y personeros del oficialismo que buscan precipitar resultados, poniendo en riesgo las conversaciones”.

El senador Elizalde, en conversación con radio ADN, criticó la postura dela oposición, recalcando que los puntos sí estaban consensuados previo a la carta enviada por dicho sector. “Lo único que diré es que antes que los presidentes de las cámaras declararan, dos presidentes de Chile Vamos que salieron a hablar con la prensa, donde anunciaron su compromiso con un órgano 100% electo”, señaló.

“Cuando varias veces en la reunión pregunté si las fuerzas políticas presentes estaban de acuerdo con la propuesta, los únicos que dijeron que no fueron del Partido Republicano”, sostuvo Elizalde, quien no quiso polemizar con el tema. “Con eso cierro el punto, porque no quiero seguir con una polémica que puede ser inconducente para el objetivo que nos anima. Y como mi rol, como presidente del Senado, es convocar a este diálogo, espero que se genere un buen clima”.

“Hasta ayer teníamos un avance respecto al proceso constituyente 2.0, pero al parecer las posturas han cambiado en algunos sectores que participan de este diálogo”, recalcó el presidente del Senado.