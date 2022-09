Este domingo se realizará el Plebiscito de Salida, instancia ciudadana dónde se definirá el futuro de la propuesta de la nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

El voto es de carácter obligatorio para todos los mayores de 18 años habilitados para sufragar, aquellas personas que no asistan arriesgan multas de hasta $180.000. Cabe destacar que trabajar durante las elecciones no es una excusa para no presentarse a sufragar, ya que por ley las y los trabajadores tienen derecho a que los empleadores les otorguen un permiso de al menos dos horas para ir a su local de votación y ejercer su derecho.

A continuación te mencionamos de qué trata el voto asistido y quiénes puedes utilizar este método de votación.

¿Cómo funciona el voto asistido durante el Plebiscito y a quiénes beneficia?

El voto asistido consiste en que las personas con discapacidad pueden realizar su votación acompañadas de una persona mayor de 18 años de su confianza, o solicitar asistencia al presidente de la mesa, quien debe esperar fuera de la cámara secreta para doblar y cerrar el voto con el sello adhesivo que se entrega junto al voto.

Podrán acceder al voto asistido las siguientes personas:

Si la persona no puede ingresar a la cámara secreta por usar camilla, silla de ruedas u otro motivo, estará autorizado para sufragar fuera de ella. En este caso, la mesa deberá adoptar las medidas necesarias para mantener el secreto del voto.

Las personas con discapacidad visual podrán solicitar al presidente de la mesa la plantilla de votación con ranuras o la plantilla con ranura y sistema Braille, las que estarán disponibles en cada recinto.

Recordamos que los adultos mayores, embarazadas y personas con discapacidad tendrán un horario preferente durante toda la jornada electoral.