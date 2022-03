El Plan Paso a Paso se mantiene en pie, este sábado se realizaron nuevos cambios comunales en donde 48 comunas cambiarán de fase, 37 de ellas avanzan a Fase 3 de Preparación y 11 a Fase 4 de Apertura Inicial.

Recordemos que las cuarentenas se eliminaron, por lo tanto no hay restricciones de movilidad en el país, excepto para el traslado de viajes interregionales, en donde se solicita el Pase de Movilidad, en caso de viajar más de 200 km en transporte público (tren, avión, bus). Si no cuentas con este documento, debes presentar un PCR negativo con no más de 72 horas de anticipación al viaje.

Bajo el mismo contexto el Ministro de de Economía Lucas Palacios, propuso la eliminación del Plan Paso a Paso con el argumento de potenciar el turismo en el país, señalando lo siguiente: "Si se confirma esta tendencia de disminución de Ómicron y a futuro no vienen otras variables que sean peligrosas, podemos pensar en una flexibilización muy notable del Plan Paso a Paso o eventualmente de una eliminación”.

Agregando que “Es algo que tenemos que ir pensando hacia futuro para que se puedan reactivar con fuerza todos los sectores de la economía y también toda la vida familiar y toda la vida social”. A continuación, te contamos más detalles de la medida sanitaria.



¿Cómo se podría flexibilizar el Plan Paso a Paso?

El Ministro de Salud Enrique Paris, respondió al titular de la cartera de economía con lo siguiente: “Por el momento no hay ninguna intención de suprimir este plan. Afortunadamente, aunque las cifras sigan bajando, nosotros vamos a mantener nuestra idea de trabajar en base a este Plan Paso a Paso”.

Es decir que hasta el momento se mantiene la medida sanitaria, aunque Paris añadió, "Esa medida tendrá que meditarla el próximo Gobierno. Nosotros no lo hemos fijado como una medida que pueda ser regla para todas las actividades".