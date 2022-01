El Plan Paso a Paso ha sufrido modificaciones a favor del desplazamiento de las personas, tomando como consideración la cantidad de personas que se han vacunado que ya son más de 14 millones de vacunados con ambas dosis.

Pero de todos modos las autoridades sanitarias buscan constantemente reducir el aumento de contagios de Covid-19. Que lamentablemente esta última semana la positividad en el país llegó a 5,04%, por lo que las autoridades del Minsal se mantienen en alerta y vuelven a reiterar el llamado a la población a completar sus esquemas de vacunación.

Además, durante la jornada del pasado sábado 7 de agosto, 28 comunas cambiaron de fase en el Plan Paso a Paso, algunas de ellas son Futrono, Santo Domingo, Llay-Llay, Galvarino, Iquique, Taltal, entre otras.

Las etapas del Plan Paso a Paso son 5: Restricción, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada. A continuación te mencionaremos las actividades que se pueden realizar en la Fase 2 de Transición.

¿Qué actividades puedo hacer en Fase 2 de Transición?

Las comunas que se encuentren en Fase 2: Transición, significa limitación de aforo y actividades, por lo que tienes permitido:

- Reuniones en residencias particulares: Máximo 5 personas y un máximo de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.

- Atención presencial al público, ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.

- Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa.Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

- Actividades en gimnasios y similares: siempre debe haber 2 m. entre máquinas. En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

- Actividad física y deporte, lugar abierto: máximo de 10 personas. Lugar cerrado: máximo de 5 personas y sólo si todas tienen Pase de Movilidad.

- Actividades sin interacción entre asistentes: deben tener ubicación fija de un 1m durante toda la actividad entre los participantes y con uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos. Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas, con Pase de Movilidad. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

Lugar abierto: 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Actividades con interacción entre asistentes: no mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, sólo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas, solo con Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.

- Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor: Solo para actividades individuales con agendamiento previo. Asistentes sólo con Pase de Movilidad. Máximo 5 personas y 10 si todas tienen Pase de Movilidad. Fase 2: Transición.