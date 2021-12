Este jueves el Minsal anunció nuevos cambios de fase en el marco del Plan Paso a Paso. En total, fueron 31 las comunas que avanzaron o retrocedieron a una nueva etapa. Pero, sin duda lo que genera mayor preocupación son los sectores que retrocedieron a Fase 2 de Transición, una de las etapas con mayores restricciones.

Estos cambios comenzarán a regir a partir de este sábado 11 de diciembre, a las 5.00 horas. Revisa a continuación que se puede hacer en Fase 2 y qué está prohibido.



¿Qué se puede hacer y qué está prohibido en Fase 2?

La Fase 2 de Transición es la segunda del Plan Paso a Paso y contempla las siguientes restricciones:



Clases

Las clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar tienen la apertura permitida, aunque la asistencia es voluntaria.

Mientras que, las clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior están permitidas.



Reuniones en casa

Se pueden realizar reuniones en residencias particulares con un máximo de5 personas o de 10 si todas tienen Pase de Movilidad.



Comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales

La atención al público está permitida considerando las siguientes restricciones:

- Lugar cerrado o abierto : aforo total que cumpla 1 persona cada 10 m2. Mínimo 3 clientes.



Restaurantes, cafés y fuentes de soda

La atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda está permitida en espacios cerrados, solo si todos los asistentes tienen Pase de Movilidad y un máximo de 2 personas por mesa. Siempre debe haber 2 metros entre los bordes de las mesas.



Gimnasios

Las actividades en gimnasios y similares están permitidas, pero siempre debe haber 2 metros entre máquinas. En espacios cerrados solo se permiten asistentes con Pase de Movilidad.





Actividad física y deporte

- Lugar abierto : máximo de 10 personas.

- Lugar cerrado : máximo de 5 personas y solo si todas tienen Pase de Movilidad.



Seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Las actividades sin interacción entre asistentes deben tener ubicación fija durante toda la actividad, con 1 metro entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto : 30% del aforo total definido. Máximo 100 personas, con Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : 20% del aforo total definido. Máximo 50 personas, con Pase de Movilidad.

- Prohibido el consumo de alimentos.

- Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Ubicación de asistentes permanente y a 1,5 metro de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 8 m2.

- Lugar abierto : 50 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Lugar cerrado : 25 o 50 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

- Prohibido el consumo de alimentos.



Eventos sociales y fiestas

Las actividades con interacción entre asistentes no mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 metro de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 10 m2, solo en espacios abiertos, y con máximo de 20 personas solo con Pase de Movilidad.