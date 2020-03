Permiso Circulación 2020: ¿Qué pasa si no lo renuevo dentro del plazo?

Este martes 31 de marzo se vence el plazo para renovar el Permiso de Circulación 2020 y pese a que a través de una ley se postergó su pago, se deben tomar en consideración varios puntos.

Si bien los conductores que no tengan su Permiso de Circulación al día no serán multados por Carabineros, existen vacíos en la ley que pueden generar problemas en quien no lo renueve dentro del plazo original.

¿Qué pasa si no se renueva el Permiso de Circulación 2020 antes del 1 de abril?

Varios alcaldes han explicado el problema que generará el vacío legal de la ley que postergó el pago. De hecho, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, publicó un video donde deja claro los problemas que se pueden generar.

Quiero compartirles esta recomendación por el pago de permiso de circulación. Me habría encantado que una buena ley resolviera la problemática de muchos para postergar pago, pero creo que no fue así y por eso, prefiero darles esta información antes y evitarles problemas futuros — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 30, 2020

"Los documentos vencen mañana, o sea, si va a pagar el 1 de abril o después usted va a tener que pagar con multas y con intereses. Además va a tener que pagar todo en una sola cuota, no va a poder optar a parcelar esos pagos", explicó la edil.

Además, se puede generar un problema con las aseguradoras en caso de accidente, ya que si choca el seguro exige vigencia de los documentos y al estar vencido el Permiso de Circulación, se quedará sin cobertura.