Perito no descarta que avión Hércules habría caído por un atentado

La tragedia del avión Hércules que cayó en diciembre del 2019 en las aguas del Mar Drake sigue vigente, tras cobrar la vida de 38 personas.

Una de las teorías que explican la caída de este avión indican que habría sido víctima de un atentado, algo que no descarta el científico forense Carlos Gutiérrez, quien asesora a familiares de las víctimas.

“Es una hipótesis que no se puede descartar. Atentado, explosión o accidente del avión que hizo que terminara chocando en el mar. Un desperfecto aéreo. Eso es lo que tenemos que dilucidar, porque los registros que hay es que el piloto no pudo reaccionar para pedir auxilio o hacer un llamado de emergencia. Eso nos llama la atención, porque nos dice que todo pudo ser muy drástico o rápido y que por eso el piloto no pudo hacer el llamado de emergencia. Entonces es una de las hipótesis que debemos confirmar o descartar”, explica el experto en La Prensa Austral.

Incluso entre las diligencias que se han solicitado al Ministerio Público están las de recoger antecedentes de los pasajeros del vuelo para indagar algún indicio de posible atentado.

“Esto es para verificar si alguno de ellos pasaba por algún problema psicológico o psiquiátrico, o que tenía intenciones de llevar a cabo un atentado en contra de este vuelo”, asegura Gutiérrez.