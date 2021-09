Una joven pareja lésbica fue atacada en un hotel de Santiago. Así lo informó el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) que apuntaron a trabajadores del recinto capitalino.

La institución denuncia que cuatro funcionarios del lugar agredieron con palos, puntapiés y golpes de puño a las víctimas de 20 años.

Lo peor de la situación es que cuando llegó Carabineros a la zona, las detuvieron a ellas, pese a que tenían las reservas de la habitación. Esto porque desde el hotel habrían denunciado que la pareja entró a robar.

“Si bien la falsedad de la acusación quedaba evidente con solo revisar las boletas de pago del hotel y del sushi, Carabineros nada investigó, limitándose a reducir el conflicto de tipo misógino y lesbofóbico, a una riña”, señaló la vocera de la agrupación.

‘Voy a matarte maricona’

Según detalló una de las víctimas, el guardia del hotel la amenazó de muerte, mientras la golpeaba con una botella y un palo.

“El guardia se ensañó conmigo, golpeándome con una botella en la cara. Me quería cortar el rostro. Luego fue por un palo y siguió pegándome con el objeto, con sus manos y con sus pies. Me mordió un dedo y azotó mi cabeza en el piso (...) me decía ‘voy a matarte maricona, ahora por fin te metiste con un hombre’”.