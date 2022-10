Desde su conformación, la mesa paralela por una nueva Constitución ha tenido más crisis que avances en propuestas sobre una nueva Carta Magna y esta jornada se sumó un nuevo problema ya que, al grupo integrado por el Partido Republicano, Amarillos por Chile, algunos independientes de Chile Vamos y el Partido de la Gente (PDG), se sumó ‘Pancho Malo’ junto al Team Patriota.

La inclusión de Francisco Muñoz no cayó nada bien en la interna de la mesa paralela y dentro del PDG incluso piensan salir de la instancia. Rubén Oyarzo, diputado del partido, ya adelantó que, al menos él, no continuará en caso de integrarse el exbarra brava dentro de las discusiones.

“Lo encuentro lamentable, por lo menos yo no tenía conocimiento y creo que es un grave error que están cometiendo. Nosotros no vamos a validar estar con gente que en realidad lo único que quiere es torpedear este proceso”, sostuvo Oyarzo.

En cuanto a la participación del PDG en el proceso, el parlamentario adelantó que “el presidente del Partido de la Gente y la jefa de bancada van a participar en la mesa oficial en la mañana y nosotros vamos a tener una reunión bilateral en la tarde con organizaciones civiles”.

Respaldo a Pancho Malo

Mientras el PDG estudia abandonar las conversaciones con la mesa paralela, el senador independiente – RN, Juan Castro, respaldó la participación del condenado por homicidio e imputado por amenazas junto al Team Patriota en la instancia.

“Nosotros tenemos una mesa paralela, coordinadora de varios parlamentarios, donde estamos escuchando diferentes organizaciones civiles y Francisco Muñoz es una persona que tiene una organización, nos ha pedido ser parte y poder exponer sus ideas”, explicó el independiente pro RN, agregando que “no tiene nada de malo invitarlo y hay que escucharlo”.

Al ser consultado sobre el prontuario delictivo del ex garra blanca y las ‘aprietes’ realizados en el último tiempo, Castro señaló que “yo no le conozco ningún prontuario, para mí es un chileno más. Cuando las personas tienen prontuarios lo más probable es que estén presos, pero a Francisco yo le he visto que ha estado varias veces a las afueras de la entrada al ex Congreso y sin duda que tiene una opinión y hay que escucharla”.

En materia de nueva Constitución, este jueves se retomará nuevamente el trabajo con la sesión matutina de la mesa oficial y durante la misma jornada, Francisco ‘Pancho Malo’ Muñoz, será recibido por la mesa paralela.