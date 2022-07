Conoce aquí qué dijo la ex presidenta Michelle Bachelet sobre la votación del Apruebo o Rechazo por la nueva Constitución.

El plebiscito de salida está cada día más cerca, instancia dónde los ciudadanos deberán votar sobre si aprobar o rechazar la nueva Constitución redactada por la Convención Constituyente.

Diversas personas del ámbito político se han referido a la opción por la que votarán en la papeleta el próximo 4 de septiembre, y durante esta mañana desde Perú, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y ex presidenta de Chile Michelle Bachelet dió a conocer su postura en una conferencia de prensa.

La ex presidenta se encuentra en el país vecino para discutir los desafíos y oportunidades de derechos humanos, además se refirió sobre su opción en el importante plebiscito de septiembre. Cabe destacar que durante junio la ex mandataria realizó su cambio de domicilio electoral para Ginebra, Suiza por lo que no estará en el país durante la jornada electoral.

A continuación te compartimos los dichos de Michelle Bachelet de cara al plebiscito de salida.

¿Qué dijo Michelle Bachelet sobre la votación del Apruebo o Rechazo?

Según lo señalado en la conferencia de prensa en Perú, la ex mandataria declaró que: “Yo tengo mi opinión muy clara de lo que debiera ser la decisión del 4 de septiembre, lo he dicho antes, yo estoy por el Apruebo a la reforma de la Constitución”.

En sentido también precisó qué la propuesta de nueva Constitución le “recuerda a una canción de Pablo Milanés: ‘No es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé’”.