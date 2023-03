Un tenso momento se vivió este martes en el Congreso luego que el ministro Marco Antonio Ávila sostuviera una “acalorada discusión” con la diputada Viviana Delgado (PEV). Tras la discusión, el secretario de Estado ofreció sus “sinceras disculpas” e instó a la parlamentaria a “avanzar en conjunto en soluciones”.

Delgado explicó que el altercado se dio en el pasillo del Congreso, en momentos donde le pidió al titular de Educación que visitara un establecimiento en la comuna de Maipú, lo cual habría provocado la molestia de Ávila. “Me gritó, me dijo que estaba cansado que lo vapulearan, que tenían más de 3 mil colegios, que qué pretendía, que yo viera los colegios, no sé", comentó la parlamentaria a La Tercera.

“Fue un malentendido”

Tras las declaraciones de la diputada, el propio ministro comentó lo sucedido, ofreciendo “las disculpas correspondientes” y la invitó a “resolver en conjunto” la situación que afecta al colegio en Maipú.

“Lo que sostuvimos por parte de ambos fue una discusión acalorada que, ciertamente, no es la forma en que yo me relaciono con las personas, nunca lo he hecho y, por lo tanto, vuelvo a reiterar: ofrezco las disculpas correspondientes para la aclaración del hecho y, además de eso, para resolver en conjunto la situación que afecta al establecimiento que me fue representado”, expresó el secretario de Estado.

El secretario de estado recalcó que la discusión fue por parte tanto de él como de la parlamentaria, agregando que se trató de “un malentendido” sobre el “punto en particular sobre cómo estaba siendo tratado la situación de un establecimiento en el que yo ofrecí los antecedentes y lo que hicimos ambos fue, probablemente, no llegar a un acuerdo”.

“Creo que tenemos que avanzar en conjunto en soluciones”, cerró el ministro Ávila.