Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este viernes 7 de octubre según tu signo del zodiaco.



Horóscopo de hoy viernes 7 de octubre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis:



Aries (marzo 21 - abril 20)

No es fácil comunicarse contigo, ya que eres reacio al diálogo. Pese a esto, las cosas no saldrán tan mal, al menos no en el trabajo y en las cosas mundanas.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

En general será un día bueno, armonioso y fructífero que te dará satisfacciones en asuntos del corazón o la familia. Algunas fantasías se harán realidad y terminarás logrando tus metas.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un buen día para los asuntos económicos, especialmente si tienen relación con tu hogar. Los planetas formarán una buena configuración entre ellos y tu intuición será correcta. Deberás resolver problemas relacionados con el dinero.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tu signo es el más raro de todo el zodíaco y puede ser muy sentimental a veces, mientras que para otros es como un personaje inaccesible que vive en su mundo. Como signo de agua, tienes una intuición e imaginación inusuales. A veces es ingenuo, pero siempre crees en la bondad de las personas, sobre todo hoy.



Leo (julio 23 - agosto 22)

El éxito te sonríe desde afuera, las personas a tu alrededor siguen tu ejemplo o hacen lo que tú quieres. Sin embargo, en el fondo de tu alma muchas veces te encuentras solo y sin que nadie se dé cuenta. Hoy te puede pasar algo similar por un desencuentro con tu pareja.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Las influencias planetarias estarán a tu favor, ayudándote a alcanzar tus metas o gestionar con éxito tus problemas laborales y económicos. Tus pasos deberá ser prudentes. Tendrás buena suerte en los asuntos relacionados con los negocios y el dinero.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

La comunicación es posible a todos los niveles, ya sea desde el punto de vista personal y afectivo, como en la vida profesional o empresarial. Te irá muy bien si tienes que viajar o alojar a personas de fuera. En todo este tipo de actividades podrás sacar lo mejor de ti fácilmente.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

La vida te hará justicia y te pondrá donde te mereces. Es un tipo de justicia que puede ser simbólica o totalmente real, a través del éxito de un juicio o de un solo golpe de suerte que finalmente te coloca en el lugar que merecías hace mucho tiempo. Estos días serán los días de la justicia.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Aquello por lo que has luchado durante tanto tiempo y por lo que has sacrificado tantas cosas, terminará inesperadamente a manos de quien menos lo esperas. Será un día lleno de sorpresas, pero sorpresas muy positivas que te llevarán a hacer cambios fundamentales en tu vida. Deja que el destino se encargue.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy, en lo más profundo de tu alma, te sentirás frustrado y entristecido por las adversidades, pero eso no te impide luchar con pasión y manejar con éxito tu trabajo, finanzas y asuntos sociales. Rodéate de quienes te hacen sentir lleno de alegría y entusiasmo.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Por tu visión idealista de la vida y tu interés en construir un mundo mejor, muchas veces eres como Don Quijote. El problema es que tú también estás en gran peligro de sufrir el mismo desastre y sufrimiento que le pasó a él. Ten cuidado.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tu personalidad es muy emocional y estás dominado por tus sentimientos más que por tu lado más racional. Es una de las características más obvias de tu naturaleza, pero hoy te resultará más evidente y aflorarán las emociones y los sentimientos. Por eso, a veces también quieres estar solo.