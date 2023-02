Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este viernes 17 de febrero según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del viernes 17 de febrero

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera un día tenso, tendrás que prestar atención a muchas situaciones y estarás un poco agobiado. Intenta adelantarse a los acontecimientos, para ahorrar tiempo. No será un mal día, pero te costará comprenderlo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Llegarán nuevas esperanzas tu vida, para sacarte de la crisis que no te deja avanzar, ya sea por problemas en la vida afectiva o familiar. Gracias a tu gran voluntad, pero también a la suerte, recuperarás tu fuerza y perseguirás nuevos sueños.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Tu ingenio, es tu mejor arma para el éxito. Hoy estarás más despierto que de costumbre y tus decisiones serán acertadas, sobre todo si se trata de negocios o inversiones. Nadie podrá dudar de ti.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Los días se están volviendo muy dolorosos para ti, así que no dudes en pedir ayuda si sientes que ya no aguantas. Tienes muchas cualidades para enfrentar la realidad, pero debes dejar de pensar que eres débil si no puedes hacerlo solo. Hoy tendrás una experiencia relacionada con esto.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy debes hacer las cosas con calma y evitar los riesgos. Puede que no tye guste, porque eres impulsivo, pero es muy necesario para que las cosas salgan bien. El peligro ahora no es que seas derrotado, sino que tomes la decisión equivocada, lo que eventualmente te traerá fracaso.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Piensa antes de actuar, es el lema que debes adoptar muy bien hoy. Los planetas no están formando una configuración muy armoniosa en este momento y si no tienes ganas de correr riesgos, debes ir muy lento.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Ten cuidado, porque aunque tienes la oportunidad de ganar, tus oponentes no están dispuestos a jugar limpio. Si puedes mantenerte al margen, no lo dudes. Si tienes que hacera un lado, esa es tu señal.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

En muchos casis tu habilidad supera a la fuerza y esto es justamente lo que debes tener presente hoy. Tienes que afrontar situaciones que no se pueden resolver solo con voluntad, necesitarás astucia y tiempo para meditar.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tu confianza y valentía te permitirán vencer a tus enemigos o al menos a aquellas personas que no tienen las mejores intenciones para ti. Aunque tengan todo a su favor, no podrán trabajar contra ti, terminarás siendo más fuerte.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No será un día fácil en el trabajo o en la vida social, ya que todos parecen ir en contra de ti y eso te tiene de mal ánimo. Aunque te cueste, deberás ser diplomático y practicar el autocontrol.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Ten cuidado con los desacuerdos y la tensión, podría ser un día de discusiones. Tu forma de ver las cosas es muy agresiva y eso podría chocar con los demás. Hoy estarás especialmente dispuesto a saltar por cualquier cosa sin importancia. No dejes que eso se apodere de ti.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

El destino intervendrá a tu favor y hoy por fin podrás descansar de un problema o preocupación que te ha estado aquejando durante los últimos días. Debido a lo que te sucedió fue injusto, ahora el destino te va a liberar y te quitará el peso.