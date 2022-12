Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este sábado 3 de diciembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del sábado 3 de diciembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

No dejes que el lado oscuro de tu personalidad te domine y controle, porque ese es el mayor problema que te puede pasar hoy. Con la Luna aún en tu signo, corres el riesgo de dejarte llevar por la negatividad, sobre todo en una relación íntima. La parte emocional dominará a la racional.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Será un día de alegría, reencuentros, fantasías inesperadas y gratificación que culminará un tiempo lleno de esfuerzo y sacrificio. Hoy descubrirás que hay muchas personas que te aman y es solo cuestión de tiempo antes de que tus sueños se hagan realidad.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Si bien hoy comienza el fin de semana, va a ser para ti un día de trabajo como cualquier otro, aunque se trate de otro tipo de tareas. Tendrás que resolver asuntos pendientes, de lo contrario habrá problemas que te dificulten disfrutar de tu tiempo de ocio. Pero, al final, podrás terminar bien las cosas.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

El día será para ti una alegría inesperada, con experiencias gratas relacionadas con tu vida íntima, amorosa, familiar o de amigos. Es un momento oportuno para que te despojes de tu caparazón psicológico y disfrutes de las cosas buenas que el destino te ofrece a través de alguien que te ama y te desea felicidad.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy es un buen momento para que abordes los asuntos del corazón, tal vez para pasar el día con tu pareja o tus hijos, o para iniciar un nuevo romance que te traiga esperanza y felicidad, o simplemente para pasar el día con las personas que deseas. Disfruta de la tranquilidad del hogar.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

El destino premia tu inclinación por el esfuerzo y el sacrificio constantes, y por preocuparte por los demás antes que por ti mismo. Siempre estás dispuesto a dar, sin embargo ahora es el momento de recibir, ya sea en el trabajo o en tu vida íntima, cuando tus sueños comienzan a hacerse realidad.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy estás esperando algo que tenga que ver con el amor o simplemente un gran deseo íntimo, pero los planetas no están en una buena posición y existe el peligro de que no se haga realidad o se retrase. Es posible que este día no te salga bien, así que ten paciencia.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tienes mucho que hacer este fin de semana y lo esperas con ansias. A todas estas cosas se le unirán otras, que probablemente no te ilusionarán tanto, pero aunque a lo largo del día se desarrolla como cabría esperar y tiene cierto parecido a una película de acción con final feliz.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Los viajes, las relaciones sociales o los eventos no serán tan fáciles como crees. Los objetivos que persigues pueden complicarse y lo que estaba previsto como un día de ocio puede convertirse en un día de combate. Las cosas no cambiarán si te quedas en casa porque crearás desacuerdos o tensiones en la familia.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Una vez que hagas un poco por ti mismo, te espera un feliz y afortunado fin de semana, especialmente en tu entorno hogareño y tu vida íntima. Las influencias planetarias están a tu favor, especialmente Júpiter, por lo que hay paz en tu hogar y en tu corazón, y si algo sale mal, se puede solucionar.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Los eventos de hoy pueden hacer que te sientas impulsado a hacer una serie de cosas, cuando en realidad preferirías disfrutar de un poco de soledad o tranquilidad. Eso no significa que vayas a tener un mal día, pero estarás más y más ocupado de lo que te gustaría.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Será un día emotivo para ti y los momentos de alegría serán seguidos por más tristeza o dolor. Es posible que te encuentres en un momento muy delicado y, con razón o sin ella, no podrás evitar exponerte a estas fluctuaciones. Intenta estar con la persona que más te quiere.