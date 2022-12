Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este sábado 24 de diciembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del sábado 24 de diciembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Afrontarás una jornada llena de motivación, actividad e iniciativa, propicia para las relaciones sociales y contactos de todo tipo, que será el inicio de una buena y feliz Nochebuena. Si tratas de relajarte y dejar que las cosas fluyan, el día será mejor.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Esperas este día con mucha ilusión, pero debes calmarte y aceptar que algo que no planeaste o algo que querías no ocurrirá. Tal vez alguien muy querido para ti no podrá venir a cenar o habrá cambio de planes en el último minuto. Ten paciencia.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

La mañana estará llena de tensión, pero la buena noticia es que la tarde y la noche serán buenas, y finalmente dará paso a una Nochebuena de amor y felicidad. Ojo con los gastos, pueden dispararse y hay que ser moderados o te arrepentirás.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Calma tu corazón, tu signo es el más sensible de todos. De todas formas, te espera una muy feliz Nochebuena, todo sucederá como deseas, nada ni nadie te lo arrebatará. Por la mañana estarás más retraído, pero a medida que transcurra el día te irás sintiendo más feliz.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Esta noche esperas poder organizar una gran fiesta y así será, una noche de amor, cariño y unión con los seres queridos. Algunos de los presentes estarán un poco tristes por problemas personales, pero con tu actitud lograrás sacarles una sonrisa.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Si bien tu estado de ánimo no es exactamente bueno, es posible que hoy descubras una sorpresa muy positiva que puede cambiar las cosas por completo. Si dejas de prestar atención a los detalles e imperfecciones, descubrirás que eres una persona amada.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Si hoy quieres tener el día feliz que te mereces, debes dejar que las cosas sigan su curso, aunque no salgan como imaginabas o esperabas. Hoy todo irá un poco al revés, pero si decides vivir el momento y no mirar atrás, tendrás una noche más feliz de lo que esperabas, aunque llegará por otros cauces.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

No te empeñes en que todo sea como tú quieres que sea, ni en lograr un objetivo determinado porque no podrá. Afortunadamente, aunque tendrás una mañana estresante, todo cambiará y terminarás con una feliz Nochebuena.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Hoy es un día muy feliz para ti y muchos sueños se harán realidad. Pero si quieres que toda la magia fluya como deseas, debes tener cuidado con tu personalidad, que puede estar más enfadada o agresiva de lo habitual. Debes evitar discusiones o tensiones con tu pareja u otros seres queridos.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tu pesimismo te engañará toda la mañana, estarás malhumorado. Pero las estrellas vendrán en tu ayuda y como hoy estás regido por Venus, el destino te sentará las bases y terminarás con una Nochebuena más feliz de lo que esperabas.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Una sorpresa muy feliz y positiva te espera hoy. Será una jornada muy propicia para ti. La Navidad te deparará innumerables sorpresas, tanto en el ámbito material y social, como en tu vida amorosa o familiar.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

A diferencia de la mayoría de las personas, este día y estas festividades en general, tienen un profundo significado espiritual para ti y, como resultado, serás más y más feliz, incluso si las cosas no siempre salen como quieres. La Nochebuena te traerá una gran alegría inesperada.