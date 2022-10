Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este miércoles 5 de octubre según tu signo del zodiaco.



Horóscopo de hoy domingo 2 de octubre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis:



Aries (marzo 21 - abril 20)

Estás frente a un día bastante agotador relacionado con el trabajo, con muchos contratiempos inesperados, pero al mismo tiempo es una jornada hermosa y exitosa, porque a pesar de todo tu suerte no te abandonará.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No te dejes llevar por la negatividad, las cosas no siempre salen como queremos y las personas que nos rodean no siempre lo que queremos, pero no se trata de ganar una batalla en particular. Puede que tengas un día complejo, pero al final lograrás tus objetivos.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

El Sol y la Luna se encuentran en excelente aspecto con tu signo, lo cual es buena noticia para ti, ya que te traerá buena fortuna y a la vez será una gran inspiración para descubrir en cada momento el camino que tienes que tomar. Hoy el barco de tu vida navegará con el viento y la calma.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Cuando te enfrentas a un hermoso sueño, siempre te dejas llevar por el miedo a que ese sueño nunca se haga realidad, y si finalmente lo logras, tu mayor temor será perder el éxito que has conquistado. Pero son solo dolores que aprisionan tu alma y nunca debes escucharlos.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Gracias a la influencia del Sol, Marte y Júpiter hoy puedes tener un gran día. Obtendrás una idea clara de cómo el destino te protege de la adversidad o de los enemigos, y recibirás una ayuda inesperada. Tienes un ángel de la guarda que te abre el camino.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Ten más confianza en ti mismo, porque a pesar de que creas lo contrario, estás haciendo las cosas muy bien. Las personas a tu alrededor saben lo que vales y lo mucho que te has esfrozado. No seas tú quién te quite la ilusión.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Los astros seguirán estando en posiciones muy favorables para ti, pero en este caso no solo el Sol y Venus, sino también la Luna. Los tres reforzarán tu tendencia a sentirte bien, ya sea en el trabajo, como en las relaciones personales o asuntos familiares.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

El día no empieza bien para ti, encontrarás muchos problemas u oponentes que no esperabas. Sin embargo, en el peor de los momentos, cuando estés dándolo todo entenderás que no es algo que no puedes soportar.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Actualmente, muchos planetas están en armonía con tu signo y ejercen su mejor influencia, incluido Júpiter, por lo que no debes temer nada del destino o las circunstancias en este momento, la suerte está de tu lado. Este será un día muy favorable para todos tus asuntos financieros.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy es uno de esos días en los que tienes que mostrar tu lado más luchador y abnegado. Te encontrarás en una situación muy difícil, pero nadie es mejor que tú cuando se trata de lidiar con las situaciones más complejas. Eventualmente regresarás y lo arreglarás.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Estás en un momento importante de tu vida, para bien o para mal, llegó el final de un ciclo y el comienzo de una nueva etapa. No tienes nada que temer, porque en realidad es una fase mejor, aunque haya sido precedida por algún fracaso o algún revés del destino, el cambio que claramente está a tu favor.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy tendrás un día particularmente bueno, todo lo referente a tus relaciones y comunicación, viajes y contacto con el mundo exterior. Conseguirás fácilmente que la gente a tu alrededor haga lo que quieras o necesites. Es un día ideal para hacer nuevos amigos o cultivar antiguas amistades.