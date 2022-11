Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este miércoles 30 de noviembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del miércoles 30 de noviembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy no será malo, sino todo lo contrario, pero por dentro sí te sentirás mal, tal vez cabizbajo y un poco indeciso. Todos esto es, de cierta forma, el resultado de preocupaciones relacionadas con el hogar o la vida amorosa. Pero debes saber que es temporal.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Debes tomar la iniciativa y actuar con determinación, porque la suerte o el éxito estarán de tu lado. Esta es tu oportunidad y tienes que aprovecharla, no puedes dudar ni pedir consejo porque ahora es el momento en el que tienes que tomar una decisión. El tren de tu vida pasa y no te espera, o te subes ahora o solo Dios sabe si volverá a pasar más adelante.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día fructífero para ti, un momento dulce, solo te queda mover las piezas. Tu gran intelecto e intuición sabrán captar perfectamente el momento, mientras que tu entusiasmo te animará a tomar la iniciativa y correr riesgos.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Puedes avanzar, ser feliz y triunfar. Los lazos que te atan o los grandes obstáculos que te frenan solo están en tu mente. Una gran protección espiritual te ayuda y te guía en la vida, pero no puede hacer el trabajo por ti. Te acercas a un momento de suerte y pronto lo sentirás por dentro.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Pasarás buenos momentos en todo lo relacionado con el trabajo, las finanzas y los asuntos mundanos. Es hora de cosechar los frutos de tu arduo trabajo, de dejar que la vida te dé una de esas vacaciones afortunadas ti. Un merecido placer te espera hoy o esta semana.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Estás en un período de cosecha de frutos, eso es lo que verás estos días. Te sentirías mucho mejor si no fuera por tu personalidad tan complicada, perfeccionista y pesimista. Pero a pesar de tu fuerte sentido crítico, la verdad es que quienes te rodean no tardan en reconocer tus prodigiosos esfuerzos.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No te dejes llevar por el pesimismo y la negatividad. A veces, cuando las cosas no salen como quieres o cuando alguien te critica o se opone a tu iniciativa, puedes entrar en un estado emocional muy autodestructivo, como te pasará hoy. Siempre haces lo mejor en paz, no en guerra.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tendrás que sacrificar cosas que son muy importantes para ti, como tu vida íntima o familiar. Pero tienes algo muy bueno a tu alrededor, es que no te rindes y hoy sobre todo deberás demostrarlo.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

La buena suerte te llega en el ámbito económico o laboral, pero en cualquier caso tiene una influencia importante y muy positiva en tus finanzas. Esto es el merecido fruto de muchos esfuerzos y sacrificios que ahora te llegarán de forma inesperada o donde menos crees.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hacer cualquier cosa requiere mucho esfuerzo y puedes estar agotado física y especialmente mentalmente. Pero no puede ser de otra manera porque siempre aspiras a ser lo más alto y no te importa el dolor y el sufrimiento siempre que llegue un día en que todos vean tu valor y todo lo que eres capaz de lograr.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Tienes muchas esperanzas de un gran éxito material o profesional y quieres ver muchos de tus sueños hechos realidad en un corto periodo de tiempo. Sin duda puedes lograr todo esto si pones toda tu energía en ello, pero no tan rápido ni tan fácil como podrías pensar. Hay que afrontarlo con más calma.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Esta podría ser una muy buena semana para ti, siempre y cuando hagas tu parte. Los planetas están a tu favor y despejan los obstáculos en tu camino sin que te des cuenta. Pero solo obtendrás lo que les has dado a otros en los últimos momentos, y solo te harán justicia.