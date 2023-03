Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este jueves 2 de marzo según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del jueves 2 de marzo

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

No te alertes por problemas insignificantes que en realidad no importan pero que pronto se resolverán. Los planetas están claramente a tu favor ahora y esto no cambiará debido a algunas dificultades temporales.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Júpiter y Venus combinan sus energías y esto es muy beneficioso para ti, tanto en lo mundano como en lo material y espiritual. Este es un buen momento para todo tipo de iniciativas, con la suerte de tu lado.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Es un momento ideal para cortar lazos con las cosas que te agobian y no te hacen avanzar, ya sea en el trabajo, la vida amorosa o familiar. Debes elegir entre pensar en los demás y pensar en ti mismo, porque te distraes con cosas que no te conciernen.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Te equivocas al pensar que nadie te entiende. Por supuesto, cuando se trata de sufrir estás solo frente a la desgracia, pero te equivocas al pensar que otras personas no sufrirán contigo o darán todo para que el destino alivie tu sufrimiento.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Las buenas estrellas que te acompañan no solo se refieren al trabajo, el estatus social o las finanzas, también necesitas amor y felicidad. Hoy te llevarás una maravillosa sorpresa en este sentido. Todo el amor desinteresado que das ahora, volverá a ti inesperadamente.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

No llores por un amor perdido, tal vez el destino quitó de tu vida a alguien que no era adecuado para ti y terminó lastimándote a la larga. Es un momento astrológico muy favorable y si esa persona se va, hay que pensar que será por algo.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

La combinación de influencias favorables de Júpiter y Venus abrirán el camino para que coseches los frutos en tu carrera y vida material. Verás los resultados de muchos esfuerzos realizados hace semanas o meses e incluso podrías recibir algún dinero inesperado o resolver un problema real.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Sé firme en tu propósito y no te preocupes si los demás te entienden o aprueban lo que haces. Sabes muy bien lo que estás haciendo y a la larga te llevará a la victoria o a donde quieres estar. Lo peor ya pasó y todo será más fácil y mejor a partir de ahora.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Tienes que despedirte de muchas cosas que te preocupan o asustan, porque te detienen. Grandes cambios positivos están a punto de ocurrir en tu vida, entrando en una etapa más fructífera, pero para ello necesitarás dejar atrás las tinieblas del pasado.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Una fusión de las energías benéficas de Júpiter y Venus te traerá el primer éxito y reconocimiento en el trabajo, fruto de un arduo esfuerzo a largo plazo. Esta es una muy buena semana para ti.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Es un gran momento para seguir adelante, sobre todo en lo profesional, pero también un gran momento para la realización personal. Tus esfuerzos verán frutos y habrá muchos menos obstáculos de los habituales.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Tu vida siempre ha estado orientada hacia el sacrificio y el servicio, por lo que rara vez tienes momentos en los que realmente disfrutes de las cosas buenas de la vida. Sin embargo, ahora experimentarás uno de esos momentos, especialmente en tu vida íntima. Se te devolverá el amor que has entregado.