Revisa qué tiene el horóscopo para decirte este domingo 18 de diciembre según tu signo del zodiaco.

Horóscopo del domingo 18 de diciembre

Consulta a continuación qué te depara el horóscopo hoy según tu signo: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries (marzo 21 - abril 20)

Te espera un día lleno de energía, al que podrás canalizar de manera positiva. Además, realizarás las actividades que más te gusten p al menos te acercarás a ellas. Incluso serás más sociable y abierto de lo habitual.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

La Luna y los demás planetas están bien ubicados hoy, lo que hace que sea más fácil tener un día feliz o agradable. Es un excelente momento para estar en familia, en pareja o incluso para reconciliarse con un ser querido.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Llega a tu vida una nueva esperanza, reemplazando los momentos de tristeza o de crisis. Poco a poco las emociones positivas se apoderarán de ti, aunque no puedas evitar dejarte dominar por cierta desconfianza.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hoy te sentirás extra sensible, pero estarás con personas que te quieren, lo que te permitirá disfrutar del día en armonía, aunque muchas veces no podrás evitar dejarte llevar por esos miedos e inseguridades que están siempre presentes.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Alguien a quien quieres mucho hoy tendrá un problema que necesita tu atención o ayuda, lo que puede terminar haciendo que el día sea muy diferente de lo que esperabas. Será un día lleno de sorpresas.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Te guste o no, ahora mismo debes mirar hacia el futuro, soltar el pasado que poco a poco te va destruyendo. Debes abrirte a nuevas y más verdaderas esperanzas.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Disfruta del día, no te dejes abrumar por el trabajo o las preocupaciones financieras. Resolverás ciertas cosas a su debido tiempo, pero no puedes hacer nada al respecto ahora mismo.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Alguien está a punto de ofrecerte su amor o tu amistad. Al principio dudarás o no estarás dispuesto a aceptar, pero debes dar este paso o perderás una gran oportunidad de ser feliz. No confíes en las apariencias, te enamorarás de alguien que no significa casi nada para ti en este momento.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Un sentido de esperanza y optimismo te abrumará hoy. En lo más profundo de ti sentirás que algo muy bueno está llegando a tu vida y el destino te recompensará en grande. Será una intuición que tiene mucho sentido y te ayudará a tener un día feliz hoy.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

En tu círculo más cercano tendrás algunas preguntas o inquietudes importantes. No te afectará a ti, pero puede afectar a tu pareja o a alguno de tus padres o hijos, y te causará malestar. Sin embargo, nadie enfrenta las situaciones más difíciles como tú, y sabes cómo manejarlas.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

La alegría tocará a tu puerta de manera inesperada a lo largo del día, por lo que debes aceptar y confiar en lo que el destino traiga. Hoy puede ser un día muy importante para tu futura felicidad si sabes subirte al tren del destino, pero debes dejar ir tu miedo.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Si eres muy feliz y ves cómo tu sueño se hizo realidad, entonces guárdatelo y trata de no contárselo a nadie. Uno de los mayores peligros que te rodea en todo momento son los celos y la traición de las personas que te felicitan mientras intentan quitarte todo lo bueno que tienes.