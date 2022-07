Aries (marzo 21 - abril 20)

Tu días será más positivo que los anteriores. Las cosas se pondrán e orden y tú te sentirás mejor, más calmado y tranquilo. Recibirás una noticia que te devolverá la alegría respecto de algo que deseabas desde hace bastante tiempo.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Enfrentarás un problemas inesperado pero la suerte estará de tu lado y lograrás resolverlo antes de que sea demasiado tarde. Este será un llamado de atención, tendrás que estar más atento a lo que ocurre a tu alrededor, para que una situación similar no se vuelva a repetir.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Será un día muy ocupado, tendrás que realizar algunas cosas importantes, que tendrán gran implicancia em ti futuro cercano. No debes estar nervioso, porque los astros estarán de tu lado. No será fácil, pero tampoco imposible.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Es probable que recibas una noticia que no esperabas, algo que quizás podría arruinar tu estado de ánimo. Quedarás inquieto y con muchas dudas, pero no dejes que te perturbe demasiado. Si hay algo en tus manos para cambiar el rumbo de la situación, de lo contrario simplemente debes esperar y ser paciente.



Leo (julio 23 - agosto 22)

No tomes decisiones sin pensarlas con antelación y detalladamente. Sé prudente, porque la suerte no siempre estará de tu lado, a veces depende completamente de ti y si haces las cosas a la ligera podrías arrepentirte. Ve despacio, no hay nadie presionándote.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hoy se termina esa preocupación que no te dejaba dormir, porque tendrás respuesta a tus dudas. Agradece a tu carácter tan suspicaz, porque ha sido tu principal aliado. Mantente alerta, como lo has hecho hasta ahora.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Te suele pasar que cuando una cosa sale bien, hay otra que no tanto. Crees que nunca puedes estar bien por completo y eso te frustra. Pero en lugar de desanimarte intenta ver el lado bueno de las cosas, agradece lo positivo, porque es un paso más hacia adelante. Poco a poco vas logrando tus metas y eso lo que te debería importar, nada más.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Tendrás algunas discusiones con amigos, es probable que no lleguen a un consenso sobre ciertos temas. Será un balde de agua fría para ti, porque verás una parte de tu amigo que no conocías. Intenta arreglar las cosas, pero si sientes que es irremediable, no te esfuerces en vano.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Todo indica que será un muy buen día para ti. El universo está de tu parte y lo único que tienes que hacer es disfrutar. No te distraigas con preocupaciones sin valor, vive en paz tus momentos de descanso y no dejes que nadie te saque la sonrisa del rostro.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Los frutos de tus esfuerzo están apareciendo de a poco, así que no es momento de renunciar. El camino ha sido muy difícil, pero ya verás que valió totalmente la pena. Tus metas están más cerca de lo que crees, solo debes aguantar un poco más.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Será un día favorable para ti, pero de todas formas habrá una sensación en ti que no te dejará disfrutarlo como se debe. Los pensamientos intrusivos se entrometerán y comenzarás a duda de muchas cosas. No dejes que la ansiedad te impida vivir tu día a día. Enfréntala.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Sientes que la suerte no ha estado de tu lado, pero aunque no lo creas muchas personas admiran y envidian tu situación. Puede que tú no lo veas de esa forma, pero muchas personas agradecerían estar en tus zapatos. Aprende a vivir feliz con lo que tienes y poco a poco llegará lo que deseas.