Aries (marzo 21 - abril 20)

Hoy te sentirás un poco débil y desconfiarás de ti mismo, sentirás que tus metas son poco realistas y verás cada vez más lejos la posibilidad de cumplirlas. Pero lo cierto es que el universo está de tu lado, por mucho que no lo veas. Intenta confiar más en ti, estás a solo unos pasos de cumplir tu objetivo. No tengas miedo.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Las cosas a veces no salen como nos proponemos y debes tenerlo muy claro. No te frustres si no consigues tus propósitos inmediatamente o de la forma en que te lo planteaste, en ocasiones hay otros caminos que pueden dar el mismo resultado.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Las cosas saldrán tal como lo planeas hoy, si sigues al pie de la letra tu rutina. Sé objetivo, no dejes que las emociones te descarrilen, ni te hagan desequilibrarte. Intenta no guiarte por impulsos ni por las opiniones de los demás. Confía en tu plan y en lo que ya te habías propuesto.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tu ánimo podría andar bajo hoy y eso será efecto de los astros. No le des muchas vueltas al tema, intenta seguir con tu día y cumplir con tus labores. Al finalizar tu jornada podrás descansar y reponer energías. No te preocupes, no es un sentimiento permanente.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Partirás el día con el pie izquierdo y sentirás que el mundo está en tu contra. Pero a medida que avance el día irás viendo luces de esperanza y las cosas no parecerán tan malas. Tienes que darte la oportunidad de fallar, es imposible alcanzar la perfección. Así que no te preocupes si por un momento las cosas no salen como esperas.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Será un día agotador, tanto en lo laboral, como lo personal. Te sentirás un poco agobiado y eso no te dará mucho espacio para pensar y analizar las cosas con claridad. A penas puedas date un espacio para liberar tensiones, despejar tu mente y renovar tus energías.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Las cosas hoy serán un poco menos difíciles que ayer. No te rindas, dentro de poco todo volverá a la normalidad. Solo debes mantenerte fuerte por un poco más de tiempo, todo tu esfuerzo tendrá recompensa.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hoy se hará realidad algo que vienes deseando desde hace mucho tiempo. Sucederá de una forma muy inesperado, pero será grato. Te sentirás muy feliz y lo demostrarás en tus actos. Solo cosas buenas puedes esperar.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Será una jornada sacrificada, de mucho esfuerzo y agotamiento. Pero no te preocupes, porque habrá una recompensa. Podrás disfrutar del tiempo que ahora te hace falta y llegará el descanso que tanto mereces.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy es día de una decisión importante y determinante. No temas en seguir un camino si para ti es lo correcto, incluso si los demás piensan lo contrario. Hay ocasiones en que un consejo viene bien, pero en este caso solo tú sabes qué es lo correcto.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Llegará el descanso que tanto anhelas, pero de una forma que no esperas, poco convencional. No te asustes, adéntrate en la aventura y serás gratamente sorprendido. Podrás ver las cosas desde otra perspectiva y generarás un cambio radical, pero muy positivo en tu vida.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Después de mucho tiempo, tendrás el valor para alzar la voz y defenderte en una situación injusta. No dejes que nadie te desaliente, ni que te hagan sentir que no tienes la razón. Lucha por tu postura, si creer firmemente en ella.