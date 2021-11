Aries (marzo 21-abril 20)

Lo mejor que puedes hacer hoy es intentar que los momentos que pases con amigos sean lo más importante para ti en esta jornada. Esas conversaciones o esos puntos de unión afectivos te darán bienestar e incluso nuevas ideas en algún aspecto.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Es importante que analices si has creado demasiadas dependencias con alguna persona de la familia o con un amigo y ahora veas que eso no es bueno. No te sientas mal, suelta amarras, ahora tienes la oportunidad. Busca tu propio sendero.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Retomas un tema en el que ya has puesto mucho esfuerzo y trabajo, pero lo haces con el convencimiento de que estás muy cerca de obtener un beneficio claro de él, aunque es cierto que aún te queda camino. Pero si es lo que quieres, ve a por ello.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Te gustará encontrarte en un lugar especial con alguien especial y lo cierto es que si te lo propones lo podrás conseguir. Pero esperar todo el rato a que los demás vengan a buscarte no es la mejor idea. Toma la iniciativa sin timidez alguna.

Leo (julio 23-agosto 22)

Aprovecha un pequeño contratiempo, una espera larga o una gestión que no puedes hacer por el momento, para regalarte ese tiempo para ti, para dar ese paseo que te limpie la mente. Mejor si es en la naturaleza. Te sentara mejor de lo que supones.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Horóscopo Virgo 26 de Noviembre de 2021 Las casualidades, la suerte, te va a favorecer hoy, aunque no debes dejarlo todo al destino. Sabes que si quieres, hay cosas que puedes mejorar en tu entorno y en tu vida, aunque te costará esfuerzo. Algo que leas puede ser revelador.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Saludarás hoy el día con un magnífico ánimo ya que esperas que sea una jornada muy entretenida y es cierto que así será. Además, por la noche vas disfrutar mucho de la compañía de alguien que te gusta y con quien te lo pasas muy bien.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

A veces te resulta algo cansada la tecnología o tener que aprender más de ella, pero es algo que debes asumir. Si lo hace cuanto antes, podrás sacarle el mejor partido y mejorar tu experiencia en ello. No debes rendirte en este asunto.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Te vas a dar un capricho que deseas desde algún tiempo. No es excesivamente costoso, pero quizá ahora no es el mejor momento porque se avecinan ciertos gastos. Haz bien las cuentas y valora si es realmente necesario o te apetece tanto.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Una excusa de tu pareja para negarse a un plan que habías preparado va a levantar en ti cierta desconfianza y te vas a preguntar demasiadas cosas. Quizá lo más inteligente es dejar que todo fluya sin alterarte. Ya tendrás tiempo de saber la verdad.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Llegas al fin de la semana con un cierto cansancio, pero una clase de yoga o relajarte y centrarte en ti, es lo mejor que puedes hacer para dejar de lado todo lo que no te ha gustado Una experiencia nueva te favorece mentalmente y te ayuda a sonreír.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

No te enfades si pretendes hacer un plan con alguien y te dice que ya tiene otro compromiso. Puede que hace muy poco tu le hayas hecho lo mismo. No siempre puedes adecuar todo a tu agenda, piénsalo y verás que se trata de armonizar todos los intereses.