Aries (marzo 21 - abril 20)

No te preocupes demasiado por las cosas que dejas de hacer. Necesitas un descanso, olvida los malos momentos, deja la tensión atrás y procura alcanzar un estado de ánimo que te distraiga y te relaje, para continuar los próximos días de la mejor forma posible.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

No dejes que el rechazo de una persona te tire para abajo, más bien tómalo como una oportunidad de forjar nuevas metas. No es posible gustarle a todo el mundo y eso no quiere decir que haya algo malo en ti. Lo primordial es el amor propio y luego viene el de los demás. A fin de cuentas llegará alguien que te entenderá como lo deseas.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

No te dejes llevar por el aburrimiento. Mira hacia adelante, por mucho que el presente te esté agobiando, tienes que pensar en el futuro que te espera. Recibirás un recordatorio de alguien al respecto y te dará energía para levantarse. Será un momento muy valioso que atesorarás siempre.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Hay ciertas personas que han querido acercarse a ti en busca de amistad, pero debes tener cuidado, porque no todos tienen las mistas intenciones, ni buscan una relación desinteresada. Aprende a interpretar sus verdaderos deseos y conseguirás tener a tu lado a las personas más honestas.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Dedicarás tiempo a un asunto personal, algo que te hará sentirte mejor y que te hará retomar un camino que habías dado por perdido. Tu vida dará un giro positivo, debes aprovechas las oportunidades que llegarán.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Conversarás con alguien y el encuentro te traerá mucha alegría y aumentará tu confianza. Sentirás cansancio, pero estarás tan a gusto que el diálogo se extenderá bastante. Aprovecha el instante, te ayudará a olvidar ciertos problemas.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Estará muy animado hoy, sentirás apoyo de los que te rodean y en general será un muy buen día. Déjate llevar, si te proponen un panorama no te niegues, lo necesitas para despejarte, ya verás que te vendrá muy bien.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Debido a ciertos asuntos has llegado a pensar que eres una persona con mala suerte, sobre todo cuando se trata de temas familiares. Pero no es momento de rendirse, sigue luchando si crees que lo que haces es lo correcto.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

No querrás estar pendiente del trabajo hoy, pero de todas formas tendrás que hacerlo y asumir tus responsabilidades. No te enojes, no es culpa de los demás, cumples con lo que te toca y luego podrás descansar.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Ten cuidado con idealizar las cosas, intenta alejarte de las fantasías y sé más realista. No tiene nada de malo soñar, pero no te sobrepases al punto en que terminarás herido si no se cumplen tus deseos.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

De forma inesperada llegará una energía que aumentará tus ansias por construir tu futuro, pero no olvides que el presente es lo primordial. Si no vives bien en el ahora, el futuro que deseas nunca llegará.