Aries (marzo 21 - abril 20)

Tendrás mucha satisfacción por lo que hoy vas a lograr ya que te hará sentir emociones intensas y cercanías en los afectos, algo que ahora te reconcilia mucho con la amistad y con el amor. Te demuestran que te quieren y eso te llena de felicidad.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

No vas a volver a una situación que te incomodaba en el trabajo y ahora estás en el momento idóneo de conseguirlo. Habla con tus superiores y expón tus razones. Te escucharán con mucha atención y empatía. Será un gran soplo de tranquilidad.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Vas a intentar por todos los medios que no te moleste nadie hoy porque lo que más deseas es hacer lo que te apetezca sin nadie que te vigile o que te diga nada. Es cierto que eso te va a ayudar a descansar mentalmente, y es algo que necesitas.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

Estarás con la mente puesta en el fin de semana y en los planes que has hecho y que suponen un corto viaje o una ocasión bastante apetecible de pasarlo bien y de rememorar incluso otras ocasiones felices. Vas a tener oportunidad de ello.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Te influirá mucho hoy todo lo que escuches o leas a través de la red, a la que vas a sacar mucho partido si te lo propones. Puede ser una fuente de información muy valiosa si sabes discernir lo que es cierto y lo que no lo es. Aplica tu intuición.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Recuerda que no merece la pena que te lleves un disgusto por algo que no tiene importancia y quizá ahora se la des, pero después verás que lo mejor es poner a cada cosa y a cada persona en el lugar que le pertenece. Y probablemente no es a tu lado.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No debes dejar que alguien te convenza de que es positivo y no tiene ninguna importancia algo que afecta a más personas. Una cosa son las ideas y las opiniones y otra las decisiones que pueden hacer daño. Defiende tu criterio en este sentido.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Serán sobre todo los amigos los que hoy te van a dar los mejores momentos de la jornada. Te hará ilusión reunirte con ellos y compartir algo relacionado con el grupo como un juego o un deporte. En eso vas a volcar mucho entusiasmo.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

No pongas en duda las palabras de una persona muy cercana, padre, madre o un hermano que te contará algo importante. Su intención es que conozcas una realidad para que no te equivoques. No debes enfadarte por ello, aunque te parezca una tontería.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Tendrás que cambiar alguno de tus conceptos y dejar que los aires nuevos o la tecnología entre en tu vida de una manera más clara. Eso te costará un poco, pero luego te darás cuenta de sus ventajas y quizá ya no puedas pasar sin ellas.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy te darás cuenta de que hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu vida y vas a ponerte a ello. Una idea será la que moverá a las demás. Pero no quieras hacerlo todo en un día, ojo. Poco a poco te saldrá mucho mejor.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Vas a desprenderte de algo valioso en lo material para hacer un favor a alguien especial como un hijo o una hija porque sabes lo necesita mucho. Ese gesto te honra y no tienes que darle explicaciones a nadie. Procura que se entere la menor gente posible.