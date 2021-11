Aries (marzo 21 - abril 20)

Te llegarán noticias que te harán sentir bien. Tu ánimo será reconfortado y verás que te dan la razón en algo por lo que has peleado bastante. Antes la situación te generó disgusto, pero ahora la sensación será completamente distinta y positiva.



Tauro (abril 21 - mayo 20)

Comenzarás el día con mucha energía y ganas de hacer cosas en común con tu pareja o alguien que te cae muy bien. Es probable que improvises una reunión en la que estarás ofreciendo lo mejor de ti. Conseguirás tu objetivo.



Géminis (mayo 21 - junio 21)

Ten en mente la palabra tolerancia este día. Esto debe ser tu prioridad al momento de socializar, porque si te muestras duro y reticente con las experiencias de los demás, no tendrás una jornada amable.



Cáncer (junio 22 - julio 22)

Tu lista de cosas por hacer está más que completa. En la semana se te juntarán muchos deberes y por lo mismo es recomendable adelantar lo que más puedas. Pero no olvides descansar y relajarte, no te exijas a un punto que no sea saludable.



Leo (julio 23 - agosto 22)

Hay un asunto relacionado con un hijo o un familiar que te tiene preocupado en el ámbito económico. Pondrás una pared al momento de recibir consejos al respecto, pero dentro de ti sabrás que algo no anda bien. Intenta rescatar lo mejor de las opiniones bien intencionadas y no te cierres.



Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Has debido renunciar a algo que te gustaba mucho en el ámbito laboral, por una persona que necesitaba de tu ayuda. Pero no te preocupes, cuando eso haya pasado vuelve a tomar las riendas.



Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No es malo que intentes ponerte en el mejor escenario en términos amorosos. Esto no quiere decir que inventes una realidad o exageres tu sueños, sino que visualizas lo que quieres y eso es algo que debes mantener.



Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Es recomendable alejarte de tu casa al menos por hoy para mantener tu tranquilidad y restablecer esa sensación de nerviosismo que no te deja tranquilo. Ten presente que solo tú lo puedes frenar, pero no te exijas demasiado.



Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Si te sientes atareado, lo mejor que puedes hacer ahora es poner tu mente en blanco. Lo más recomendable es quedarte en casa y descansar para reponer energías y estar sin presión de ningún tipo. No hagas planes ni te comprometas con nadie por hoy.



Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

El ruido y los lugares con mucha gente te generará molestia y preferirás quedarte en casa. Será el momento de ponerte manos a la obra en temas domésticos, aprovecha el instante.



Acuario (enero 21 - febrero 19)

Recibirás palabras de ánimo y aliento. Alguien será muy empático contigo por un motivo que no te esperas, puede ser un tema profesional o de negocios que se ha complicado. No tengas miedo, porque se viene un vuelco muy positivo.



Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Alguien te acompañará hoy y eso te hará sentir muy bien. Será una salida en la que tendrás una conversación muy amena y de seguro te sacará carcajadas. Mantén esa amistad, porque vale la pena.