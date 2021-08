Aries (marzo 21 - abril 20)

Todo transcurre hoy según lo habías previsto y consigues contemplar algo que te reconforta el espíritu y te hace percibir sensaciones muy agradables, quizá algo relacionado con la cultura o los viajes va a ser un motivo de mucha satisfacción.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Hablarás con alguien de una manera muy confidencial y eso hará que te relajes y que te liberes de alguna manera de las cosas que te preocupan y es algo que en este momento significará mucho para ti. Y más si son asuntos de índole afectiva.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

Te implicas bastante en un asunto social porque realmente crees que merece la pena estar ahí y dar parte de tu tiempo o incluso algo de tipo económico y lo cierto es que es una acción que te trae muy buenas sensaciones. Compartes algo que tiene valor.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

No es un día para estar echando cuentas constantemente ni obsesionarse por el dinero sino para disfrutar todo lo posible de lo que tienes, sea cuanto sea. Si lo intentas, lo vas a conseguir, pero debes apartar de ti esas ideas tan obsesivas.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Abre tu corazón y deja que todo lo que hay a tu alrededor te influya para que valores más lo que tienes o para que disfrutes más de alguna actividad, una excursión o cualquier otra cosa que hoy hagas en compañía de una persona con la que te llevas bien.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

Hay ciertos momentos en los que no comprendes a tu pareja o alguien muy cercano que no desea hacer lo mismo que tu o que no piensa como tu. Pero debes dejarle su espacio y respetar sus opiniones sin enfadarte para nada. Calma.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

Hoy te conviene empezar a retomar cierta actividad, quizá física, que has dejado de hacer durante unos días o durante un tiempo algo más largo. Ve poco a poco, pero sin dejar de hacerlo, ya que tu organismo necesita ponerse de nuevo a punto.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Ojo con los caprichos que puedan perjudicar tu salud porque si te pasas mucho, luego te vas a arrepentir y después te costará más volver a lo saludable. No tomes las vacaciones o el verano como excusa para saltarte todo y excederte.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Vas a estar muy pendiente de lo que diga o haga alguien, quizá a través de las redes sociales, porque quieres saber bien sus actividades ya sea por curiosidad simplemente o por algún interés más allá. Pero debes de plantearte cuál es el límite.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Hoy te costará bastante todo lo que signifique trabajo o esfuerzo, por pequeño o grande que sea y más si ves que hay una cierta inestabilidad en él o has escuchado un rumor que no te gusta nada. En cualquier caso, no podrás eludir tu responsabilidad.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Hoy te relajas y decides que no es bueno para ti tomarte las cosas demasiado a pecho incluso si piensas en algún momento que las circunstancias te han hecho no tener demasiadas opciones de cambio. Procura dormir y descansar más.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Te acercas a alguien que de vez en cuando te aporta muchas ideas o que te hace pasar un rato divertido. Si buscas algo en concreto, pídele lo que sea con claridad y sin dar muchas vueltas. No dejes que las cosas dichas a medias puedan enturbiar la relación.