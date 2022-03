Aries (marzo 21 - abril 20)

Alguien se acuerda de ti hoy y te llama o te manda un wasup que vas a agradecer mucho ya que para ti significa que el aprecio de ciertas personas sigue vivo a pesar de que te has tenido que alejar de ellas por circunstancias ajenas a ti.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

Tu cuerpo te está avisando y debes poner atención: tómate un descanso, no quieras estar en todas partes porque necesitas recuperar fuerzas, sobre todo mentales, para encarar una etapa que significa una puerta al futuro. No vayas tan deprisa.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

No es tu mejor momento para expresar tus sentimientos hoy, no tendrás la inspiración adecuada para ello y las palabras no fluirán adecuadamente, lo que puede aparecer como un signo de debilidad o torpeza. Céntrate en otros asuntos.

Cáncer (junio 22 - julio 22)

No es una jornada para sofisticaciones de ningún tipo. La comodidad en todos los sentidos te aporta paz, así que procura despojarte de todo lo accesorio, lo superfluo, porque eso no te dará bienestar y la sencillez sí.

Leo (julio 23 - agosto 22)

Hoy te tomas el día con la mayor calma posible, porque de alguna manera sigues dando vueltas a algo que sucedió ayer y de lo que sigues pendiente, quizá por un exceso de profesionalidad. No es nada negativo, pero intenta también descansar mentalmente.

Virgo (agosto 23 - septiembre 22)

No sueles confiar en la suerte, pero hoy puede cambiar esa opinión ya que te favorece mucho más de lo que supones. Un enemigo relacionado con algún círculo social o político se aleja o se retira, forzado por las circunstancias.

Libra (septiembre 23 - octubre 22)

No te fijes en lo que no sabes hacer o desconoces, ya que tienes otras virtudes u otros conocimientos y eso es lo que debes de poner en valor ahora. No dejes que nadie te subestime, y para eso es conveniente remarcar todo lo que eres capaz de hacer.

Escorpio (octubre 23 - noviembre 21)

Hay una leve mejoría en las cuestiones económicas familiares y eso te va a dar un respiro hoy. Te animarás a hacer algún gasto en un pequeño capricho o en ocio, en algo que te divierta a ti y a los tuyos. Serán momentos de mucha calidad emocional.

Sagitario (noviembre 22 - diciembre 21)

Caminas con tranquilidad hoy por un camino que tiene que ver mucho con perdonarte y perdonar a los demás. Eso que vas a procurar hoy en ese sentido, será algo que te enriquecerá emocionalmente. Te traerá bienestar y aliviará tensiones.

Capricornio (diciembre 22 - enero 20)

Te contagias de las buenas vibraciones de un amigo, amiga o un conocido que va a derrochar hoy optimismo y energía. Y es que no todo el mundo ve la botella medio vacía ni se obsesiona con ver un futuro negro. Aprenderás de esa persona.

Acuario (enero 21 - febrero 19)

Sabes que te adaptas las circunstancias y hoy será un día especial para ello en el trabajo. Si sobrevuela una discusión, o el clásico "marrón", ni se te ocurra pronunciar palabra. Deja que pase sin decir nada que te pueda llevar a concentrar las miradas.

Piscis (febrero 20 - marzo 20)

Hoy te gustará que te miren y mirar y eso te va a llevar a descubrir ciertas cosas que te agradarán o que te interesarán. Quizá abras los ojos a una nueva forma de establecer relaciones que pueden ser muy interesantes, más de lo que te parecen a simple vista.